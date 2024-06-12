Yapay Zeka Kullanarak YKS'de Kopya Çekmişti: Her Şeyi Sevdiği Kız İçin Yapmış!
Yapay Zeka Kullanarak YKS'de Kopya Çekmişti: Her Şeyi Sevdiği Kız İçin Yapmış!
Üniversite hayali kuran milyonlarca aday, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girdi. Ancak Isparta'da yaşanan olay günlerce konuşuldu. YKS Temel Yeterlilik Testi'nde kurduğu elektronik düzenek sayesinde yapay zeka kullanarak kopya çektiği belirlenen M.E.E., suçüstü yakalanarak tutuklanmıştı. 23 yaşındaki M.E.E, polise verdiği ifadesinde, sevdiği kız için yaptığını söyledi.
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Tutuklanan adayın, 2 yıl süreyle hiçbir sınava ve yerleştirmeye aday olarak başvuramayacağı açıklandı.
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) 2'inci sınıf öğrencisi M.E.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.E.E'nin polise verdiği ifadesinde, "Hayalim tıp fakültesi kazanmaktı, bunu başaramadım. Kopya çektiğim için çok pişmanım" dediği öğrenildi.
Şüphelinin yurttaki arkadaşlarının da ifadelerine başvuran polis, M.E.E'nin yurt dışındaki bir alışveriş sitesinden satın aldığı cihazı yurtta test ettiği ortaya çıktı. M.E.E'nin arkadaşları ifadelerinde, şüphelinin son bir aydır "Mutlaka tıp kazanmam lazım, yoksa babası kızı vermeyecek" ifadesini kullandığını öğrenildi.
Olaya ilişkin görüntüler:
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