Yapay Zeka Kullanarak YKS'de Kopya Çekmişti: Her Şeyi Sevdiği Kız İçin Yapmış!

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girdi. Ancak Isparta'da yaşanan olay günlerce konuşuldu. YKS Temel Yeterlilik Testi'nde kurduğu elektronik düzenek sayesinde yapay zeka kullanarak kopya çektiği belirlenen M.E.E., suçüstü yakalanarak tutuklanmıştı. 23 yaşındaki M.E.E, polise verdiği ifadesinde, sevdiği kız için yaptığını söyledi.