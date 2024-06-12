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Bayram Öncesi Milyonlarca Emekliye Kötü Haber: İkramiye Var, Maaş Yok

Bayram Öncesi Milyonlarca Emekliye Kötü Haber: İkramiye Var, Maaş Yok

Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.06.2024 - 09:08

Milyonlarca emekli için bayram öncesi kötü haber geldi. Emekli ilk kez bayrama maaşsız giriyor. Bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı, ancak emekli maaşları zamanında ödenmeyecek. Emekli bayrama cebi boş girecek.

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Emeklilerin kurban kesmeleri hayal olurken, torunlara harçlık vermeleri imkansız hale geldi.

Emeklilerin kurban kesmeleri hayal olurken, torunlara harçlık vermeleri imkansız hale geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu üzere, bayram ikramiyeleri 10-14 Haziran tarihleri arasında hesaplara aktarılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu üzere, bayram ikramiyeleri 10-14 Haziran tarihleri arasında hesaplara aktarılacak.

Ancak, emekli maaşları bayramdan önce değil, normal ödeme takvimine göre yatırılacak.

Ancak, emekli maaşları bayramdan önce değil, normal ödeme takvimine göre yatırılacak.

Memur emeklileri maaşları her ayın 15’inde, SSK emeklilerine tahsis numaralarına göre her ayın 17’si ve 26’sı arasında, Bağ-Kur emeklilerine de aynı şekilde her ayın 25’i ve 28’i arasında ödeniyor.

Memur emeklileri maaşları her ayın 15’inde, SSK emeklilerine tahsis numaralarına göre her ayın 17’si ve 26’sı arasında, Bağ-Kur emeklilerine de aynı şekilde her ayın 25’i ve 28’i arasında ödeniyor.
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