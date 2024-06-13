Bunu da Yaptılar: Lise Mezuniyetinde Kız Öğrenciler "Uygunsuz Kıyafet" Gerekçesiyle Törene Alınmadı

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir lisenin okul bahçesinde düzenlenen mezuniyet töreni öncesi gergin anlar yaşandı. Lise yönetimi, bazı kız öğrencilerin, kıyafet yönetmeliğine uymayan kıyafetler giydikleri gerekçesiyle törene almadı. Yönetimin bu kararı tepki çekerken, bölgeye jandarma ekibi de sevk edildi.