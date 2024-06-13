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Parlamentoda Ortalık Karıştı! Yumruklar Havada Uçuştu: Milletvekili Tekerlekli Sandalyeyle Meclisten Çıkarıldı

Parlamentoda Ortalık Karıştı! Yumruklar Havada Uçuştu: Milletvekili Tekerlekli Sandalyeyle Meclisten Çıkarıldı

İtalya Kavga
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.06.2024 - 06:37

İtalya parlamentosunda kavga çıktı. Beş Yıldız Hareketi (M5S) milletvekili Leonardo Donno, yumruklu saldırıya uğradı.

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İtalya parlamentosunda İtalya Başbakanı Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin hazırladığı bölgesel yönetimlere daha fazla özerklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri sırasında kavga çıktı.

İtalya parlamentosunda İtalya Başbakanı Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin hazırladığı bölgesel yönetimlere daha fazla özerklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri sırasında kavga çıktı.

Beş Yıldız Hareketi (M5S) milletvekili Leonardo Donno, İtalya bayrağı açarak kanun teklifine tepki gösterdi. İktidar partilerindeki milletvekilleri, harekete sert tepki göstererek Donno’ya yumrukla saldırdı.

Beş Yıldız Hareketi (M5S) milletvekili Leonardo Donno, İtalya bayrağı açarak kanun teklifine tepki gösterdi. İktidar partilerindeki milletvekilleri, harekete sert tepki göstererek Donno’ya yumrukla saldırdı.

Saldırının ardından aldığı darbelerle yere düşen Donno, tekerlekli sandalyeyle meclisten çıkarıldı. Kavganın ardından oturuma derhal ara verilirken, kavgayı ayırmak için müdahale eden bir güvenlik görevlisinin de yaralandığı bildirildi.

Saldırının ardından aldığı darbelerle yere düşen Donno, tekerlekli sandalyeyle meclisten çıkarıldı. Kavganın ardından oturuma derhal ara verilirken, kavgayı ayırmak için müdahale eden bir güvenlik görevlisinin de yaralandığı bildirildi.

İşte o anlar:

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