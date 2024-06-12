Onaylı Randevu Sisteminde Yeni Dönem Başlıyor: Bayramdan Sonra Devreye Girecek
Onaylı Randevu Sisteminde Yeni Dönem Başlıyor: Bayramdan Sonra Devreye Girecek
Onaylı randevu sistemine ilişkin konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'dan sonra muayenelerde olduğu gibi tetkiklerle ilgili de Onaylı Randevu Sistemi'nin devreye gireceğini duyurdu.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bakan Koca, Onaylı Randevu Sistemi'ndeki memnuniyet oranına ilişkin soruya, "Onaylı randevu dönemi bir ayını tamamlıyor. Bayramdan sonrası için onaylı randevu sürecinin bir aylık sonuçlarını koordinasyon kurulu ile birlikte medyaya açıklamış olacağız. Bir aylık zaman diliminde bu uygulamanın getirdiği faydaları ve bundan sonrası için neler yapılması gerektiğini rakamlarla detaylı anlatmış olacağım." karşılığını verdi.
Sistemin devreye girmesiyle şikayetlerin önemli oranda azaldığını kaydeden Koca, sözlerine şöyle devam etti: "Bir iki branşta sorunun azalmakla birlikte devam ettiğini ve önümüzdeki dönemde bu sorunların da giderek azalacağını söyleyebilirim. Tetkiklerle ilgili de benzer şekilde onaylı bir döneme geçme hazırlığı içindeyiz. Bayramdan sonra peyderpey tetkiklerle ilgili de randevulu onay sisteminde olduğu gibi bir gün önceden aranarak bir onay sistemi devreye girecek. Özellikle tetkiklerle ilgili hem insan kaynağı boyutu hem fiziki şartlar hem de teknik altyapı yer yer tamamlanarak daha erken dönemde tetkiklerin sonuçlandırılmasını hedeflemiş oluyoruz."
Bakan Koca, hangi tetkiklerle ilgili randevu sisteminin devreye gireceğine yönelik bir soruyu şöyle yanıtladı: "MR, tomografi, kolonoskopi hatta ameliyatlar dahil olmak üzere randevu verdiğimiz bütün tetkiklerle veya müdahalelerle ilgili onay sistemini devreye alarak ilgili tetkik veya müdahaleye vatandaşımızın bir sonraki gün gelmeme durumu söz konusu ise bir başka vatandaşımızı, hastamızı erken dönemde çağırarak o müdahale veya tetkiki yapma imkanı sağlamış olacağız. Bütün randevu verdiğimiz alanlar için bunu gündeme almak istiyoruz."
Bakan Koca, son günlerde kuduz vakalarında artışın söz konusu olup olmadığına ilişkin soruya da "Bir tedbir alınması gerektiği kuduz vakalarının artışından da belli. Tedbir ötanazi mi olmalı, açıkçası insani olarak gönlüm ötanaziden taraf değil" karşılığını verdi.
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