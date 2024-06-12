Sokak Köpeklerinin 'Uyutulması' Konusunda Geri Adım mı Atıldı?: 'Benim Gönlüm Razı Değil'
Sokak Köpeklerinin 'Uyutulması' Konusunda Geri Adım mı Atıldı?: 'Benim Gönlüm Razı Değil'
Sokak hayvanlarına ilişkin kanun tasarısı hakkında açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “'Uyutmak' gibi görünürde, ismiyle insancıllaştırılmış seçeneğe benim gönlüm razı değil' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dönemlerde sokakta yaşayan köpeklere yönelik tartışmalara ilişikin açıklamada bulundu.
Bakan Koca, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sokak hayvanlarına ilişkin yapılması beklenen düzenlemeyle ilgili olarak açıklama yapan Koca şu ifadeleri kullandı: "Bir tedbir alınması gerektiği kuduz vakalarının artışından da belli. Tedbir ötanazi mi olmalı, açıkçası insani olarak gönlüm ötanaziden taraf değil."
Bakan Koca, sokak hayvanlarıyla ilgili soruya verdiği yanıtı sosyal medya hesabından da paylaşarak "“Uyutmak” gibi görünürde, ismiyle insancıllaştırılmış seçeneğe benim gönlüm razı değil" notunu kullandı. Koca'nın paylaşımı şöyle:
"Kuduz vakalarında bir artış söz konusu. Buna karşı alınması tartışılan, kararı bize, bakanlığımıza ait olmayan bazı önlem seçenekleri var. “Uyutmak” gibi görünürde, ismiyle insancıllaştırılmış seçeneğe benim gönlüm razı değil."
İşte o paylaşım:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın