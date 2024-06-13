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Sokak Ortasında Kadınlar Saç Saça Birbirine Girdi! Erkekler Zor Ayırdı: İşte O Anlar!

Sokak Ortasında Kadınlar Saç Saça Birbirine Girdi! Erkekler Zor Ayırdı: İşte O Anlar!

Mardin cep telefonu kadınlar
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.06.2024 - 06:57

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan kadınlar, saç saça baş başa birbirine girdi. Kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinden çarşıda karşılaşan iki grup kadın, henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinden çarşıda karşılaşan iki grup kadın, henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Büyüyen tartışmada kadınlar, saç saça baş başa kavga etti.

Büyüyen tartışmada kadınlar, saç saça baş başa kavga etti.

Araya giren erkekler, kadınları güçlükle ayırdı.

Araya giren erkekler, kadınları güçlükle ayırdı.

O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İşte o anlar:

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