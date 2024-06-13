Sokak Ortasında Kadınlar Saç Saça Birbirine Girdi! Erkekler Zor Ayırdı: İşte O Anlar!
Sokak Ortasında Kadınlar Saç Saça Birbirine Girdi! Erkekler Zor Ayırdı: İşte O Anlar!
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan kadınlar, saç saça baş başa birbirine girdi. Kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinden çarşıda karşılaşan iki grup kadın, henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.
Büyüyen tartışmada kadınlar, saç saça baş başa kavga etti.
Araya giren erkekler, kadınları güçlükle ayırdı.
O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İşte o anlar:
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