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Skandal Olay: Okul Gezisinde Öğretmenlerden Öğrencilere Grup Seks Teklifi

Skandal Olay: Okul Gezisinde Öğretmenlerden Öğrencilere Grup Seks Teklifi

Öğretmen Öğrenci seks
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.06.2024 - 11:52

ABD'de skandal bir olay yaşandı. ABD'de iddiaya göre, iki lise öğretmeni, müstehcen fotoğraflar gönderdikleri öğrencilere grup seks teklifinde bulundu.

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Edinilen bilgiye göre; ABD'nin Wisconsin eyaletinde meydana gelen olayda, Joseph Craig Lisesi'nde öğretmen olarak çalışmaya başlayan Alexsia Saldaris ve okulda 11 yıldır öğretmen olan Jennifer Larson, öğrencilerine cinsel içerikli mesaj göndermek ve grup seks teklif etmekle suçlandı.

Edinilen bilgiye göre; ABD'nin Wisconsin eyaletinde meydana gelen olayda, Joseph Craig Lisesi'nde öğretmen olarak çalışmaya başlayan Alexsia Saldaris ve okulda 11 yıldır öğretmen olan Jennifer Larson, öğrencilerine cinsel içerikli mesaj göndermek ve grup seks teklif etmekle suçlandı.

T24'ün aktardığına göre; öğretmenlerin, 9.sınıfta okuyan bir öğrencinin Snapchat hesabına müstehcen fotoğraflar gönderdiği ve seks partisine davet ettiği tespit edildi.

İlk cinsel istismarın bir okul gezisinde yaşandığı öne sürülürken, her iki öğretmen de suçlamaları kabul ederek 12 Nisan'da idari izne ayrıldı. İzin sonrası görevlerinden istifa ettiler. Janesville Polis Departmanı, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

İlk cinsel istismarın bir okul gezisinde yaşandığı öne sürülürken, her iki öğretmen de suçlamaları kabul ederek 12 Nisan'da idari izne ayrıldı. İzin sonrası görevlerinden istifa ettiler. Janesville Polis Departmanı, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
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