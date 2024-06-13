Skandal Olay: Okul Gezisinde Öğretmenlerden Öğrencilere Grup Seks Teklifi
Skandal Olay: Okul Gezisinde Öğretmenlerden Öğrencilere Grup Seks Teklifi
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Edinilen bilgiye göre; ABD'nin Wisconsin eyaletinde meydana gelen olayda, Joseph Craig Lisesi'nde öğretmen olarak çalışmaya başlayan Alexsia Saldaris ve okulda 11 yıldır öğretmen olan Jennifer Larson, öğrencilerine cinsel içerikli mesaj göndermek ve grup seks teklif etmekle suçlandı.
İlk cinsel istismarın bir okul gezisinde yaşandığı öne sürülürken, her iki öğretmen de suçlamaları kabul ederek 12 Nisan'da idari izne ayrıldı. İzin sonrası görevlerinden istifa ettiler. Janesville Polis Departmanı, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
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