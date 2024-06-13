Futbol Efsanesi Messi, Kariyerini Noktalayacağı Takımı Açıkladı: ''Son Kulübüm Olacak''
Futbol Efsanesi Messi, Kariyerini Noktalayacağı Takımı Açıkladı: ''Son Kulübüm Olacak''
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Lionel Messi ESPN'ye yaptığı açıklamada, "Futbolu bırakmak için henüz hazır değilim. Her şeyin biteceğine dair elbette bir korku var" ifadelerini kullandı.
Futbol oynamayı sevdiğini söyleyen Arjantinli, "Futbol oynamayı seviyorum ve her şeyden çok keyif alıyorum" diye konuştu.
Lionel Messi ayrıca, "Inter Miami, benim son kulübüm olacak" açıklamasında bulundu.
Barcelona, PSG ve Inter Mimai formaları giyen Messi, kariyeri boyunca 904 maça çıktı ve 735 gol, 355 asistlik performans sergiledi.
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