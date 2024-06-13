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Futbol Efsanesi Messi, Kariyerini Noktalayacağı Takımı Açıkladı: ''Son Kulübüm Olacak''

Futbol Efsanesi Messi, Kariyerini Noktalayacağı Takımı Açıkladı: ''Son Kulübüm Olacak''

Messi Arjantin
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.06.2024 - 09:18

Arjantinli yıldız Lionel Messi futbolu bırakacağı kulübü duyurdu. Messi, futbol kariyerini Miami'de tamamlayacak.

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Lionel Messi ESPN'ye yaptığı açıklamada, "Futbolu bırakmak için henüz hazır değilim. Her şeyin biteceğine dair elbette bir korku var" ifadelerini kullandı.

Lionel Messi ESPN'ye yaptığı açıklamada, "Futbolu bırakmak için henüz hazır değilim. Her şeyin biteceğine dair elbette bir korku var" ifadelerini kullandı.

Futbol oynamayı sevdiğini söyleyen Arjantinli, "Futbol oynamayı seviyorum ve her şeyden çok keyif alıyorum" diye konuştu.

Futbol oynamayı sevdiğini söyleyen Arjantinli, "Futbol oynamayı seviyorum ve her şeyden çok keyif alıyorum" diye konuştu.

Lionel Messi ayrıca, "Inter Miami, benim son kulübüm olacak" açıklamasında bulundu.

Lionel Messi ayrıca, "Inter Miami, benim son kulübüm olacak" açıklamasında bulundu.

Barcelona, PSG ve Inter Mimai formaları giyen Messi, kariyeri boyunca 904 maça çıktı ve 735 gol, 355 asistlik performans sergiledi.

Barcelona, PSG ve Inter Mimai formaları giyen Messi, kariyeri boyunca 904 maça çıktı ve 735 gol, 355 asistlik performans sergiledi.
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