Dikkat! Bayram Öncesi Akaryakıt Fiyatlarına Zam: Tabela Değişti
Dikkat! Bayram Öncesi Akaryakıt Fiyatlarına Zam: Tabela Değişti
Bayram öncesi araç sahiplerine kötü haber geldi. Motorine bu geceden itibaren zam geldi.
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Petrol son üç ayın zirvesini gördü. Petrol ve döviz fiyatlarında dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Sektör temsilcilerinden bu kez motorin için zam haberi geldi. Motorine gelen zam tabelalara yansıdı.
Motorin grubunda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 34 kuruş zam geldi.
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