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Dikkat! Bayram Öncesi Akaryakıt Fiyatlarına Zam: Tabela Değişti

Dikkat! Bayram Öncesi Akaryakıt Fiyatlarına Zam: Tabela Değişti

Zam Akaryakıt Motorin
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.06.2024 - 07:58

Bayram öncesi araç sahiplerine kötü haber geldi. Motorine bu geceden itibaren zam geldi. 

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Petrol son üç ayın zirvesini gördü. Petrol ve döviz fiyatlarında dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Sektör temsilcilerinden bu kez motorin için zam haberi geldi. Motorine gelen zam tabelalara yansıdı.

Petrol son üç ayın zirvesini gördü. Petrol ve döviz fiyatlarında dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Sektör temsilcilerinden bu kez motorin için zam haberi geldi. Motorine gelen zam tabelalara yansıdı.

Motorin grubunda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 34 kuruş zam geldi.

Motorin grubunda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 34 kuruş zam geldi.

İstanbul Avrupa

İstanbul Avrupa

Benzin: 40,21

Motorin: 40,60

İstanbul Anadolu

İstanbul Anadolu

Benzin: 40,11 TL

Motorin: 40,51 TL

Ankara

Ankara

Benzin: 41,20 TL

Motorin: 41,59 TL

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İzmir

İzmir

Benzin: 41,47 TL

Motorin: 41,94 TL

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