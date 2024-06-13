İBB'den Öğrencilere Kötü Haber: Yurt Ücretlerine Yüzde 50 Zam
İBB'den Öğrencilere Kötü Haber: Yurt Ücretlerine Yüzde 50 Zam
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İBB'nin öğrenci yurtlarına en son 13 Eylül 2023'te yüzde 36,84 zam yapılmıştı.
İBB Meclisi haziran ayı üçüncü birleşimi, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.
Meclis'te, İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğünün 2024 yılı revize ücret tarifesi görüşüldü.
Teklifte, yükseköğrenim öğrenci yurtlarında aylık 1300 lira olan ücretin, yüzde 50 artışla 1950 liraya yükseltilmesi istendi. Meclis'te yapılan oylamada, İBB öğrenci yurtları ücretlerine zam teklifi, AK Parti'nin "hayır" oyuna karşı CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.
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AK Parti'nin "hayır" oyuna karşı CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi. Devir değişti tabi 😂 ulan şu günleri gördük ya helal olsun. Zam olabilir sorun değil... Devamını Gör
akp nin yönettiği belediye kreşine gidiyor oğlum, 7.500 tl olan kreş ücreti 13.500 e çıkarıldı. temmuz ayından itibaren ödenecek tutar. 6 ayda bir de zam o... Devamını Gör
verdiği imkanlar göz önünde bulundurularak düşününce bence hâlâ uygun bir fiyat... ayakkabı alamıyoruz o paraya aq düşün... ama tabi zam zamdır vatandaş olar... Devamını Gör
bu devirde o paranın bir kıymeti yok, eylül ayına kadar çerez parası bile olmaz zaten. ibb doğru olanı yapmış.
fiyat gercekten cok uygun, 1300tl yi cebimize koyup markete gidemiyoruz gönül isterdi ki ülkemizde tüm egitim ucretsiz olsun iyi sartlarda olsunlar sadece de... Devamını Gör