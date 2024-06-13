İBB'den Öğrencilere Kötü Haber: Yurt Ücretlerine Yüzde 50 Zam

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinden, öğrencileri üzen bir karar çıktı. Yükseköğrenim öğrenci yurtlarına yüzde 50 zam yapılması kararlaştırıldı. Zamla birlikte yurt ücreti 1950 lira oldu. Zam 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak.