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İBB'den Öğrencilere Kötü Haber: Yurt Ücretlerine Yüzde 50 Zam

İBB'den Öğrencilere Kötü Haber: Yurt Ücretlerine Yüzde 50 Zam

İBB yurt ücretleri
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.06.2024 - 08:39

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinden, öğrencileri üzen bir karar çıktı. Yükseköğrenim öğrenci yurtlarına yüzde 50 zam yapılması kararlaştırıldı. Zamla birlikte yurt ücreti 1950 lira oldu. Zam 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak.

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İBB'nin öğrenci yurtlarına en son 13 Eylül 2023'te yüzde 36,84 zam yapılmıştı.

İBB'nin öğrenci yurtlarına en son 13 Eylül 2023'te yüzde 36,84 zam yapılmıştı.

İBB Meclisi haziran ayı üçüncü birleşimi, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

İBB Meclisi haziran ayı üçüncü birleşimi, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Meclis'te, İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğünün 2024 yılı revize ücret tarifesi görüşüldü.

Meclis'te, İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğünün 2024 yılı revize ücret tarifesi görüşüldü.

Teklifte, yükseköğrenim öğrenci yurtlarında aylık 1300 lira olan ücretin, yüzde 50 artışla 1950 liraya yükseltilmesi istendi. Meclis'te yapılan oylamada, İBB öğrenci yurtları ücretlerine zam teklifi, AK Parti'nin "hayır" oyuna karşı CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.

Teklifte, yükseköğrenim öğrenci yurtlarında aylık 1300 lira olan ücretin, yüzde 50 artışla 1950 liraya yükseltilmesi istendi. Meclis'te yapılan oylamada, İBB öğrenci yurtları ücretlerine zam teklifi, AK Parti'nin "hayır" oyuna karşı CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.
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Hüseyin Özcan

AK Parti'nin "hayır" oyuna karşı CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi. Devir değişti tabi 😂 ulan şu günleri gördük ya helal olsun. Zam olabilir sorun değil... Devamını Gör

Arzu Yalçın Yıldız

akp nin yönettiği belediye kreşine gidiyor oğlum, 7.500 tl olan kreş ücreti 13.500 e çıkarıldı. temmuz ayından itibaren ödenecek tutar. 6 ayda bir de zam o... Devamını Gör

c.ysfalbs

verdiği imkanlar göz önünde bulundurularak düşününce bence hâlâ uygun bir fiyat... ayakkabı alamıyoruz o paraya aq düşün... ama tabi zam zamdır vatandaş olar... Devamını Gör

Arzu Yalçın Yıldız

bu devirde o paranın bir kıymeti yok, eylül ayına kadar çerez parası bile olmaz zaten. ibb doğru olanı yapmış.

AsenA

fiyat gercekten cok uygun, 1300tl yi cebimize koyup markete gidemiyoruz gönül isterdi ki ülkemizde tüm egitim ucretsiz olsun iyi sartlarda olsunlar sadece de... Devamını Gör