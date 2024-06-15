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THY’den 'Baruthane Pilavcısı’na Ceza: Uçuşlarından Men Edildi

THY’den 'Baruthane Pilavcısı’na Ceza: Uçuşlarından Men Edildi

THY
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.06.2024 - 18:31

Türk Hava Yolları (THY), 'Baruthane Pilavcısı' hesabıyla sosyal medyada paylaşımlar yapan Nedim Şahin'e ceza verdi. Bir uçuş sırasında kendi işletmesine ait pilavı yerken çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan Nedim Şahin'i kara listeye aldı. 

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'Baruthane Pilavcısı' hesabıyla sosyal medyada paylaşımlar yapan Nedim Şahin, THY uçağında ikram yerine kendi pilavını yediği anları paylaştı.

'Baruthane Pilavcısı' hesabıyla sosyal medyada paylaşımlar yapan Nedim Şahin, THY uçağında ikram yerine kendi pilavını yediği anları paylaştı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından havayolu şirketi harekete geçti. Şahin THY'nin marka değerini zedelediği gerekçesiyle kara listeye alındı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından havayolu şirketi harekete geçti. Şahin THY'nin marka değerini zedelediği gerekçesiyle kara listeye alındı.

Nedim Şahin, 1 sene boyunca THY'den bilet satın alamayacak.Görüntülerde THY uçağına binen Şahin'in ikramlar yerine pilav yediği anlar görülüyor.

Nedim Şahin, 1 sene boyunca THY'den bilet satın alamayacak.Görüntülerde THY uçağına binen Şahin'in ikramlar yerine pilav yediği anlar görülüyor.
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