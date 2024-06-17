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Tarih Belli Oldu: Benzin ve Motorine ÖTV Zammı Yolda

Tarih Belli Oldu: Benzin ve Motorine ÖTV Zammı Yolda

Zam Benzin Motorin
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.06.2024 - 08:31

Benzin ve motorin fiyatlarına temmuz ayı başında otomatik ÖTV zammı gelecek. Hükümet, geçtiğimiz yıl akaryakıta 6 ayda bir ÖTV zammı kararı almıştı.

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Son yıllarda kur ve vergi artışlarıyla hızla artan akaryakıt fiyatlarına temmuz ayı başında büyük bir zam daha gelecek.

Son yıllarda kur ve vergi artışlarıyla hızla artan akaryakıt fiyatlarına temmuz ayı başında büyük bir zam daha gelecek.

16 Temmuz 2023'te Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıtta maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları 5'er TL artırılmış ve bu tutarların 6 ayda bir üretici fiyat endeksi (ÜFE) artışı oranında zamlanması düzenlenmişti.

16 Temmuz 2023'te Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıtta maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları 5'er TL artırılmış ve bu tutarların 6 ayda bir üretici fiyat endeksi (ÜFE) artışı oranında zamlanması düzenlenmişti.

Sözcü'de yer alan habere göre, 2024 yılının Ocak-Mayıs döneminde ÜFE artışı yüzde 17,87 oldu. 3 Temmuz'da TÜİK'in açıklayacağı haziran ayı ÜFE verileriyle birlikte, akaryakıttaki maktu ÖTV artış oranı da belli olacak.

Sözcü'de yer alan habere göre, 2024 yılının Ocak-Mayıs döneminde ÜFE artışı yüzde 17,87 oldu. 3 Temmuz'da TÜİK'in açıklayacağı haziran ayı ÜFE verileriyle birlikte, akaryakıttaki maktu ÖTV artış oranı da belli olacak.

2024'ün ilk beş ayında ÜFE aylık ortalama yüzde 3,35 artmıştı. Bu ortalamada artış haziran ayında da olursa 6 aylık ÜFE artış oranı yüzde 21,82 olacak.

2024'ün ilk beş ayında ÜFE aylık ortalama yüzde 3,35 artmıştı. Bu ortalamada artış haziran ayında da olursa 6 aylık ÜFE artış oranı yüzde 21,82 olacak.

Bu oranda ÜFE artışı olursa da, maktu ÖTV tutarı benzinde 2,06 TL, motorinde 1,93 TL artacak. Buna geçen sene 2 puan artışla yüzde 20'ye çıkarılan KDV de eklendiğinde vergi artışı benzinde 2,47 TL, motorinde 2,32 TL olacak. Şu an maktu ÖTV tutarları bir litre benzinde 9,45 TL, bir litre motorinde 8,86 TL seviyesinde bulunuyor.

Bu oranda ÜFE artışı olursa da, maktu ÖTV tutarı benzinde 2,06 TL, motorinde 1,93 TL artacak. Buna geçen sene 2 puan artışla yüzde 20'ye çıkarılan KDV de eklendiğinde vergi artışı benzinde 2,47 TL, motorinde 2,32 TL olacak. Şu an maktu ÖTV tutarları bir litre benzinde 9,45 TL, bir litre motorinde 8,86 TL seviyesinde bulunuyor.
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Bugün itibarıyla benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 40,30 TL, Ankara'da 41,28 TL, İzmir'de 41,54 TL seviyesinde bulunuyor. Motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul'da 40,67 TL, Ankara'da 41,68 TL, İzmir'de 42,07 TL seviyesinde bulunuyor.

Bugün itibarıyla benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 40,30 TL, Ankara'da 41,28 TL, İzmir'de 41,54 TL seviyesinde bulunuyor. Motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul'da 40,67 TL, Ankara'da 41,68 TL, İzmir'de 42,07 TL seviyesinde bulunuyor.

Zam oranı son bir yılda benzinde yüzde 67, motorinde yüzde 83 oldu. Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

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vnmjfdb

ver mehteriii

ahmetpamukupaagl

ulan asgari ücreti arttırmıyorsunuz enflasyon için ama daya benzine daya benzine

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