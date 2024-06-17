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Malatya'daki Deprem Sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan ilk Açıklama: "Yeni K.Maraşlar Olmasın"

Malatya'daki Deprem Sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan ilk Açıklama: "Yeni K.Maraşlar Olmasın"

Malatya ahmet ercan Malatya Deprem
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.06.2024 - 09:49

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan ilk açıklama geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini açıkladı. Saat 20.24'te gerçekleşen depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini açıkladı. Saat 20.24'te gerçekleşen depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise Malatya'daki depremi "artçı" olarak değerlendirdi.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise Malatya'daki depremi "artçı" olarak değerlendirdi.

Prof. Dr. Ahmet Ercan şunları söyledi: "2023'de olan 11 il depremi artık sönüşe geçti. Sönüş evresinde M5,5'dan küçük yıkımsız depremlerin olması olağandır. Çok hızlı bir biçimde yapılan deprem konutları yaraları bir ölçüde dindirecektir. Depremin T.C'ye çıkışı 130 milyar dolar dolayındadır. Yeni K.Maraşlar olmasın."

Prof. Dr. Ahmet Ercan şunları söyledi: "2023'de olan 11 il depremi artık sönüşe geçti. Sönüş evresinde M5,5'dan küçük yıkımsız depremlerin olması olağandır. Çok hızlı bir biçimde yapılan deprem konutları yaraları bir ölçüde dindirecektir. Depremin T.C'ye çıkışı 130 milyar dolar dolayındadır. Yeni K.Maraşlar olmasın."

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