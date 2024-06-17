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Fatih Altaylı, Bankalara Giden Talimatı Duyurdu: Bankalar Tüm Kredi Kartı Limitlerini Bu Seviyeye Düşürecek

Fatih Altaylı, Bankalara Giden Talimatı Duyurdu: Bankalar Tüm Kredi Kartı Limitlerini Bu Seviyeye Düşürecek

Kredi Kartı Fatih Altaylı
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.06.2024 - 16:19

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde gazeteci Fatih Altaylı'dan milyonları yakından ilgilendiren bir açıklama geldi.  Altaylı, Türkiye’deki yüksek enflasyon nedeniyle kredi kartı limitlerinde bayram sonrası düzenleme yapılacağını duyurdu. 

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Türkiye’deki yüksek enflasyon, yurttaşın kredi kartı borçlarının artmasına neden oldu.

Türkiye’deki yüksek enflasyon, yurttaşın kredi kartı borçlarının artmasına neden oldu.

Bankacılık sektöründen görüştüğü isimlere dayandırdığı haberinde Fatih Altaylı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bankalara kredi kartı limitlerine ilişkin bir talimat gönderildiğini açıkladı.

Bankacılık sektöründen görüştüğü isimlere dayandırdığı haberinde Fatih Altaylı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bankalara kredi kartı limitlerine ilişkin bir talimat gönderildiğini açıkladı.

Türkiye, kredi kartı limiti ve aylık gelir arasındaki bağın en sağlıksız olduğu ülkeler arasına yerleşirken, bu durumun önüne geçmek için bayram sonrasında kredi kartı limitlerinde değişikliğe gidilecek.

Türkiye, kredi kartı limiti ve aylık gelir arasındaki bağın en sağlıksız olduğu ülkeler arasına yerleşirken, bu durumun önüne geçmek için bayram sonrasında kredi kartı limitlerinde değişikliğe gidilecek.

Bankalara talimat yollayan BDDK, kredi kartı limitlerinin müşterilerin aylık gelirinin 4 ila 8 katına sabitlenmesini talep etti. Mevcut kredi kartını 1 yıldan az süredir kullanan müşteriler için maksimum limit olarak aylık gelirin 4 katı planlanırken, daha eski tarihli kart sahibi olan ve borçlarını düzenli şekilde ödeyen müşterilere ise maaş ve yan gelir toplamlarının 8 katı oranında limit tahsis edilebilecek.

Bankalara talimat yollayan BDDK, kredi kartı limitlerinin müşterilerin aylık gelirinin 4 ila 8 katına sabitlenmesini talep etti. Mevcut kredi kartını 1 yıldan az süredir kullanan müşteriler için maksimum limit olarak aylık gelirin 4 katı planlanırken, daha eski tarihli kart sahibi olan ve borçlarını düzenli şekilde ödeyen müşterilere ise maaş ve yan gelir toplamlarının 8 katı oranında limit tahsis edilebilecek.
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