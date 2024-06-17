37 Kiloya Düştüğü İçin Tahliye Olan Nihal Candan, Parti Sonrası Camiye Koştu: 'Merhaba Dünyam, Geri Döndüm'
37 Kiloya Düştüğü İçin Tahliye Olan Nihal Candan, Parti Sonrası Camiye Koştu: 'Merhaba Dünyam, Geri Döndüm'
Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamasıyla girdiği cezaevinden, 37 kiloya düşünce tahliye olan Nihal Candan lüks hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Önce doğum gününü kutlayan Candan, soluğu camide aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pastasının üzerinde "Merhaba dünyam, geri döndüm" yazısı kadar camideki "Ya Hak Ya Vekil vekilim SENSİN sana güveniyoruz kardeşim ve ben" notuyla cezaevinde olan kardeşini unutmaması dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dolandırıcılık ve kara para aklama gibi ağır suçlardan 6 ay önce tutuklanan Candan kardeşlerden Nihal Candan, 37 kiloya düşünce Anoreksiya tanısıyla tahliye edildi.
Tahliye olduktan sonra hemen kuaför yolunu tutan Candan, ardından televizyonlara röportaja gitti. Candan'ın bu rahat hareketleri avukatların dikkatini çekti ve tahliyesine itiraz edildi. Ancak Nihal Candan yine de renkli hayatına kaldığı yerden devam ediyor.
Doğum günü için özel hazırlanan Candan, "suçlu değil" notuyla o geceden kalan bir fotoğrafını paylaştı. Candan'ın pastasının üstündeki, "Merhaba dünyam, ben geri döndüm" yazısı da dikkat çekti.
Hemen ardından camiden bir fotoğraf yayımlayan Candan, "Ya Hak Ya Vekil vekilim SENSİN sana güveniyoruz kardeşim ve ben" notunu düştü. Yerebatan Sarnıcından da küçük kız kardeşiyle bir paylaşımda bulunan ünlü ismin İstanbul turu devam ediyor.Dolandırıcılık ve kara para aklamayla suçlanan Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin, hayali “Veysel amir” oyunu ile piyasa değerinin altında araç satmayı vaat ettikleri, paraları topladıktan sonra ise “İhalede sorun çıktı, ertelendi.” gibi gerekçelerle ne araçları ne de ücreti teslim ettikleri iddia ediliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Polisin yaptığı incelemeye göreyse bu yöntemle 13 mağdur yaklaşık 10 milyon lira dolandırıldı.Dilan ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından operasyonlar başka sosyal medya ünlülerine de yöneldi. Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla yargılanan Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin, hayali "Veysel amir" oyunu ile piyasa değerinin altında araç satmayı vaat ettikleri, paraları topladıktan sonra ise "İhalede sorun çıktı, ertelendi." gibi gerekçelerle ne araçları ne de ücreti teslim ettikleri iddia ediliyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Tamam işte tipik akp li :)
cami olmazsa olmaz...
"Bin kere tövbe etsen de yine gel"... Sen gelme lan...