Fotoğraf Çekerken Uçuruma Yuvarlandı: Hastaneye Kaldırıldı
Fotoğraf Çekerken Uçuruma Yuvarlandı: Hastaneye Kaldırıldı
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Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi’ne tatile gelen 40 yaşındaki Mahmut Kula, hatıra fotoğrafı çekerken uçuruma düştü. Kula’nın yaklaşık 60 metrelik uçuruma düştüğü öğrenildi.
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İhbar üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi.
Yaralanan Kula, bölgeye ulaşan ekipler tarafından Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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