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Fotoğraf Çekerken Uçuruma Yuvarlandı: Hastaneye Kaldırıldı

Fotoğraf Çekerken Uçuruma Yuvarlandı: Hastaneye Kaldırıldı

Muğla Fethiye
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.06.2024 - 11:26

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi’nde fotoğraf çekmeye çalışan 40 yaşındaki Mahmut Kula, uçurama düştü.

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Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi’ne tatile gelen 40 yaşındaki Mahmut Kula, hatıra fotoğrafı çekerken uçuruma düştü. Kula’nın yaklaşık 60 metrelik uçuruma düştüğü öğrenildi.

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi’ne tatile gelen 40 yaşındaki Mahmut Kula, hatıra fotoğrafı çekerken uçuruma düştü. Kula’nın yaklaşık 60 metrelik uçuruma düştüğü öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi.

İhbar üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi.

Yaralanan Kula, bölgeye ulaşan ekipler tarafından Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralanan Kula, bölgeye ulaşan ekipler tarafından Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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