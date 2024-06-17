Hükümette Kriz: İsrail'de 'Savaş Kabinesi' Netanyahu Tarafından Feshedildi
Hükümette Kriz: İsrail'de 'Savaş Kabinesi' Netanyahu Tarafından Feshedildi
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun son dönemde sert tartışmaların yaşandığı Savaş Kabinesi'ni feshettiği bildirildi.
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İsrailli bir yetkili, Gazze'ye 7 Ekim'de başlayan saldırıların ardından kurulan 6 üyeli savaş kabinesinin Netanyahu tarafından feshedildiğini aktardı. Bu adım, Savaş Kabinesi üyesi olan Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz'ın geçen hafta olağanüstü hal hükümetinden istifa etmesinin ardından bekleniyordu.
Gantz, Netanyahu'ya "mümkün olan en kısa sürede" erken seçime gidilmedi çağrısında bulunmuştu. Bunun ardından eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot da, Netanyahu’ya istifa mektubunu sunarak Savaş Kabinesi'nden çekilmişti. ABD'nin Gazze'de ateşkes ve esir takası planı konusunda hükümetindeki ılımlı isimlerle aşırı sağcılar arasında kalan Netanyahu, art arda gelen istifalar sonrasında, "İsrail birçok cephede varoluşsal bir savaş veriyor. Şimdi bunu bırakmanın zamanı değil, güçleri birleştirmenin zamanıdır” demişti.
Son olarak da İsrail ordusunun yaptığı 'taktiksel ateşkes' açıklaması da hükümette krize yol açmış, açıklama hakkında bilgisi olmadığını ifade eden Netanyahu "Bu asla olmayacak" demişti.
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