Hükümette Kriz: İsrail'de 'Savaş Kabinesi' Netanyahu Tarafından Feshedildi

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan dün sabah yaptığı paylaşımda 'Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Philadelphia Koridoru ve Gazze'nin kuzeyine giden yoldaki askeri faaliyetlerin, uluslararası kuruluşlarla yapılan görüşmelerin ardından insani amaçlarla sabah 08.00'den akşam 19.00'a kadar taktiksel olarak durdurulmasına karar verildiğini' açıklamıştı.