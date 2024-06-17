Ahmet Hakan’dan Ersan Şen’e Zehir Zemberek Sözler: 'Tüccar Avukat'

Ceza hukukçusu Ersan Şen'in Eylem Tok'un dava dosyasına ilişkin 'Şartlar uygun olursa alabilirim' demesi ortalığı karıştırdı. Çıkan tartışmaya dahil olan Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Ersan Şen'e 'tüccar avukat' dedi. Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu ise 'Atatürk’e küfür edenleri kaça savunursun Ersan Şen!' diyerek tepki gösterdi.