ORC'den Dikkat Çeken 'Erken Seçim' Anketi: Vatandaş Çoktan Kararını Vermiş
ORC'den Dikkat Çeken 'Erken Seçim' Anketi: Vatandaş Çoktan Kararını Vermiş
ORC Araştırma Şirketi’nin Türkiye Genelinde yaptığı “Bu Pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?” anketinde çıkan sonuçlar açıklandı.
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31 Mart yerel seçimlerinin üzerinden 3,5 ay gibi bir süre geçmesine karşın, erken seçim tartışmaları gündeme geldi.
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ORC Araştırma Türkiye Genelinde yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
10-14 Haziran tarihinde 5 bin 620 kişi ile yüz yüze yapılan ankette, katılımcılara “Bu Pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” ve “Sizce erken seçim olmalı mı?” soruları yöneltildi. Oyların partilere göre dağılımı şöyle şekillendi:
CHP: Yüzde 33,2
AK Parti: Yüzde 30,6
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MHP: Yüzde 10,9
DEM Parti: Yüzde 9,7
İYİ Parti: Yüzde 4,2
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 5,8
Zafer Partisi: Yüzde 3,2
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Diğer: Yüzde 2,4
Evet: Yüzde 45,9
Hayır: Yüzde 39,1
İşte o paylaşım:
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hala mhp li insanların olması çok tuhaf
AKP'ye kızıp MHP'ye oy veren süper zekâlar onlar. MHP'nin kendi seçmeni partiyi bırakalı bayağı oluyor. Tabanın tamamı Osmaniye'de zaten.
Anket veya değil ama asıl önemli olan akepe mehepe ve dem gibi bir daha açılmamak üzere kapatılması gereken partilerinin toplamının neredeyse yüzde elli olma... Devamını Gör
AKP ve MHP'nin gerek anketlerde gerekse seçimde aldığı oy oranına bakarsak, kitlesel cehaletin ne boyutta olduğunu bir kez daha anlamış oluruz. Siyasi olgunl... Devamını Gör