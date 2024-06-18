Görüş Bildir
Haberler
Gündem
ORC'den Dikkat Çeken 'Erken Seçim' Anketi: Vatandaş Çoktan Kararını Vermiş

ORC'den Dikkat Çeken 'Erken Seçim' Anketi: Vatandaş Çoktan Kararını Vermiş

AK Parti CHP Seçim Anketi
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.06.2024 - 19:04

ORC Araştırma Şirketi’nin Türkiye Genelinde yaptığı “Bu Pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?” anketinde çıkan sonuçlar açıklandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

31 Mart yerel seçimlerinin üzerinden 3,5 ay gibi bir süre geçmesine karşın, erken seçim tartışmaları gündeme geldi.

ORC Araştırma Türkiye Genelinde yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

ORC Araştırma Türkiye Genelinde yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

10-14 Haziran tarihinde 5 bin 620 kişi ile yüz yüze yapılan ankette, katılımcılara “Bu Pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” ve “Sizce erken seçim olmalı mı?” soruları yöneltildi. Oyların partilere göre dağılımı şöyle şekillendi:

10-14 Haziran tarihinde 5 bin 620 kişi ile yüz yüze yapılan ankette, katılımcılara “Bu Pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” ve “Sizce erken seçim olmalı mı?” soruları yöneltildi. Oyların partilere göre dağılımı şöyle şekillendi:

CHP: Yüzde 33,2

CHP: Yüzde 33,2

AK Parti: Yüzde 30,6

AK Parti: Yüzde 30,6
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

MHP: Yüzde 10,9

MHP: Yüzde 10,9

DEM Parti: Yüzde 9,7

DEM Parti: Yüzde 9,7

İYİ Parti: Yüzde 4,2

İYİ Parti: Yüzde 4,2

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 5,8

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 5,8

Zafer Partisi: Yüzde 3,2

Zafer Partisi: Yüzde 3,2
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Diğer: Yüzde 2,4

Diğer: Yüzde 2,4

Ankette 'Erken seçim' tartışmaları üzerinden, katılımcılara 'Sizce erken seçim olmalı mı?' diye soruldu:

Evet: Yüzde 45,9

Evet: Yüzde 45,9

Hayır: Yüzde 39,1

Hayır: Yüzde 39,1

İşte o paylaşım:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
4
3
3
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ipimle kuşağım

hala mhp li insanların olması çok tuhaf

Bozkurt

AKP'ye kızıp MHP'ye oy veren süper zekâlar onlar. MHP'nin kendi seçmeni partiyi bırakalı bayağı oluyor. Tabanın tamamı Osmaniye'de zaten.

jaws78

Anket veya değil ama asıl önemli olan akepe mehepe ve dem gibi bir daha açılmamak üzere kapatılması gereken partilerinin toplamının neredeyse yüzde elli olma... Devamını Gör

Bozkurt

AKP ve MHP'nin gerek anketlerde gerekse seçimde aldığı oy oranına bakarsak, kitlesel cehaletin ne boyutta olduğunu bir kez daha anlamış oluruz. Siyasi olgunl... Devamını Gör