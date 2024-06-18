ABD'de Hakim Karşısına Çıkan Eylem Tok'a: ''Bir Katil Annesi Olmak Nasıl Bir Duygu?"
ABD'de Hakim Karşısına Çıkan Eylem Tok'a: ''Bir Katil Annesi Olmak Nasıl Bir Duygu?"
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Türkiye'de taksirle adam öldürmek suçundan aranan Timur Cihantimur ve onu Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) kaçıran annesi Eylem Tok geçtiğimiz hafta cuma günü yakalanmalarının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
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Anne-oğulun salı günü ABD'de mahkeme karşısına çıkarılacağı belirlenmişti. Dünya’da yer alan habere göre, hakim karşısına çıkan Eylem Tok’un davası 27 Haziran’a ertelenirken, tutukluluğunun devamına karar verildi.
Timur Cihantimur’un davasının ise çocuk mahkemesinde akşam saatlerinde görüleceği ifade edildi.
Duruşmayı yerinde takip eden Voice of America muhabiri Mehmet Sümer, duruşma esnasında yaşananları aktardı. Sümer, sosyal medya hesabından duruşma anına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Eylem Tok duruşma sonunda izleyiciler arasından kendisine "Bir katil annesi olmak nasıl bir duygu?" diye seslenen bir Türk vatandaşına " Allahu ekber" diyerek yanıt verdi. Bizim sorularımızı yanıtsız bıraktı. Eylem Tok salona elleri kelepçeli ve üzerinde hükümlü yazan bir sweatshirtle geldi. Ayağında da mahkumların giydiği turuncu pantalonlardan vardı. Saçları fönlü, tırnakları ojeliydi ve yüzünde makyajı vardı."
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İşte o paylaşım:
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, 1 Mart tarihinde yazar Tok'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur aracıyla seyir halindeyken, bir arıza nedeniyle yol kenarında park halinde bulunan ATV türü motosiklete çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.
Ayrıca dört kişinin de yaralandığı olayın ardından Tok, oğlunu yurtdışına kaçırmıştı. Önce Mısır'a giden ikili, ardından ABD'ye geçiş yapmıştı. Türk yetkililer, Tok ve oğlunun Mayıs ayında Miami'de saklandığına ve Küba'ya kaçmak için sahte pasaport almaya çalıştıklarını düşünüyordu. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken, İstanbul başsavcılığı 6 Mart’ta Tok ve Cihantimur hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.
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İadesini istemeyin abd de yargılansın
Şimdi yargılanma zamanı '' Allahu ekber'' hı hı ..
Bostan nere la köylü 😂😂
bostan kavun karpuz ekilen yer 😀😃