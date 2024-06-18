Ebrar Karakurt, Takım Arkadaşına İsyanı Etti: 'Bu Bir Çağrıdır, Yeter'
Ebrar Karakurt, Takım Arkadaşına İsyanı Etti: 'Bu Bir Çağrıdır, Yeter'
Ebrar Karakurt, takım otobüsünde sürekli İspanyolca şarkı çalındığını söyleyerek isyan etti. Karakurt'un esprili eleştirisi sosyal medyada gündem oldu.
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Voleybol Milletler Ligi Hong Kong etabının sona ermesiyle Filenin Sultanları, çeyrek final için Tayland'a yol aldı. Cuma günü saat 16.30'da Polonya ile karşılaşacak olan milliler, antrenmanlara şimdiden başladı.
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Antrenmana giderken takım otobüsünde yaşananlar sosyal medyada gündem oldu. Millilerin antrenmana gidişini gösteren videoda, otobüste sürekli İspanyolca şarkılar çalınmasına Ebrar Karakurt'tan, esprili bir dille isyan etti. Karakurt, "Ya yeter be! Her gün İspanyolca şarkı mı dinleyeceğiz?" dedi.
Milli voleybolcu otobüsteki şarkı tercihinin kendisi ve Derya Cebecioğlu tarafından yapıldığını söyleyerek, "Hayır, hayır Derya dinlemiyor. Mile yüzünden sürekli İspanyolca dinlemekten bıktık. Bu bir çağrıdır. Mile'nin İspanyolca müziklerini kapatmamız lazım" dedi.
Bazı sosyal medya kullanıcıları Karakurt'a, "Mile'ye sesleniyorum, lütfen İspanyolca müzikleri kapat!", ''İsyeeeaaaannn'', ve ''Ebrar'ı tebrik diyorum Türkçe müzik candır'' diye yazdı.
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