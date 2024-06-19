17 Yıl Sonra Çocuklarının Kendisinden Olmadığını Öğrendi: “Çocuklara 13 Yıl Babalık Yaptım”

Antalya'da yaşayan 42 yaşındaki Hüseyin A’nın, 17 yıllık evliliğini anlaşmalı boşanmayla noktaladıktan sonra tüm gerçekler ortaya çıktı. 3 çocuğundan 2'sinin biyolojik babası olmadığını öğrenen Hüseyin A., “Çocuklara 13 yıl babalık yaptım. Karşı taraf bu çocuklarla ilgilenmiyor. Devletimizin bu konuyla ilgilenmesini istiyorum” dedi.