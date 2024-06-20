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Fahiş Fiyatlar Yaktı: Bodrum'daki Ünlü Mekanda 20 Bin Liralık Kuver Ücreti!

Fahiş Fiyatlar Yaktı: Bodrum'daki Ünlü Mekanda 20 Bin Liralık Kuver Ücreti!

Bodrum
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.06.2024 - 09:05

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasını fırsat bilenler soluğu tatil merkezlerinde aldı. Fahiş fiyatlarla karşılaşan tatilcilerin hevesi kursağında kaldı. Fahiş zamlar yetmezmiş gibi bir de yurttaşın başı kuver ücreti ile dertte. Bodrum’da yeni açılan Scorpios, sadece masaya servise 20 bin TL aldı. İşletme toplamda ise 167 bin TL fatura çıkardı.

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Bodrum’daki işletmelerde görülen yüksek fiyatlar henüz gündemdeki yerini koruyor.

Bodrum’daki işletmelerde görülen yüksek fiyatlar henüz gündemdeki yerini koruyor.

Dünya jet-setinin adresi Scorpios, bu yaz başında Bodrum'da da bir şubesinin açılışını gerçekleştirdi.

Dünya jet-setinin adresi Scorpios, bu yaz başında Bodrum'da da bir şubesinin açılışını gerçekleştirdi.

Scorpios, sadece içecek ve meyve alan müşteriye 166 bin 721 TL'lik hesap çıkardı. Bunun içindeki 19 bin 180 TL'yi de masaya servis ücreti olarak yazdı.

Scorpios, sadece içecek ve meyve alan müşteriye 166 bin 721 TL'lik hesap çıkardı. Bunun içindeki 19 bin 180 TL'yi de masaya servis ücreti olarak yazdı.

Gelen fişi sosyal medya hesabından paylaşan bir kişi de bu fiyata tepki gösterdi. Fiyata kızan kişi, yaptığı paylaşımda "Bu dolandırıcılık. Bir şişe için bizden aldıkları ücret…" ifadelerin kullandı.

Gelen fişi sosyal medya hesabından paylaşan bir kişi de bu fiyata tepki gösterdi. Fiyata kızan kişi, yaptığı paylaşımda "Bu dolandırıcılık. Bir şişe için bizden aldıkları ücret…" ifadelerin kullandı.
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