Fahiş Fiyatlar Yaktı: Bodrum'daki Ünlü Mekanda 20 Bin Liralık Kuver Ücreti!

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasını fırsat bilenler soluğu tatil merkezlerinde aldı. Fahiş fiyatlarla karşılaşan tatilcilerin hevesi kursağında kaldı. Fahiş zamlar yetmezmiş gibi bir de yurttaşın başı kuver ücreti ile dertte. Bodrum’da yeni açılan Scorpios, sadece masaya servise 20 bin TL aldı. İşletme toplamda ise 167 bin TL fatura çıkardı.