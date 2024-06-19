Bakan Yılmaz Tunç'tan 'Diamond Tema' Hakkında Yeni Açıklama: ''Eleştiriler Haksız''

Adalet BakanıYılmaz Tunç, 'Peygamberimizle ilgili kullanılan tahrik edici, çirkin ve provokatif ifadeler asla kabul edilemez' diyerek, Diamond Tema için yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu. Bakan Tunç, Hz. Muhammed ile ilgili yapılan hakaretler için soruşturma açılmasını eleştirenlerin 'haksız' olduğunu vurguladı.