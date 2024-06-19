Bakan Yılmaz Tunç'tan 'Diamond Tema' Hakkında Yeni Açıklama: ''Eleştiriler Haksız''
Bakan Yılmaz Tunç'tan 'Diamond Tema' Hakkında Yeni Açıklama: ''Eleştiriler Haksız''
Adalet BakanıYılmaz Tunç, 'Peygamberimizle ilgili kullanılan tahrik edici, çirkin ve provokatif ifadeler asla kabul edilemez' diyerek, Diamond Tema için yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu. Bakan Tunç, Hz. Muhammed ile ilgili yapılan hakaretler için soruşturma açılmasını eleştirenlerin 'haksız' olduğunu vurguladı.
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, resen soruşturma başlatıldığını duyururken, "İslam dini ve sevgili Peygamberimizle ilgili kullanılan tahrik edici, çirkin ve provokatif ifadeler asla kabul edilemez." ifadelerini kullanmıştı.
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Bakan Tunç, bugün bir açıklama daha yaptı ve Diamond Tema ile ilgili soruşturma kararının alınmasıyla ilgili eleştirilerde bulunanlara tepki gösterdi.
Bakan Tunç, "Son zamanlarda bazı sosyal medya mecraları ile basın yayın organlarında peygamber efendimize yönelik ifade özgürlüğü sınırlarını aşan, karalayıcı ve çirkin ifadelerin kullanılması nedeniyle başlatılan adli soruşturmalardan rahatsız olanların yaptığı eleştiriler, haksız eleştirilerdir." diyen Bakan Tunç, "Bu tür düşünce açıklamalarının suç olup olmadığını değerlendirecek olan soruşturma aşamasında Cumhuriyet Savcılarımız, kovuşturma aşamasında da tarafsız ve bağımsız mahkemelerimizdir." diye konuştu.
Bakan Tunç'un açıklamasının devamı:
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Tarafsız? Bağımsız? Mahkeme ?
Ne demiş Diamond Allah aşkına bir açıklasana !
Tarafsız mı 🤣🤣🤣🤣🤣