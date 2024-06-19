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6 Yıllık Evlilikte Üzen Haber: Umut Oğuz 6 Yıllık Evliliğini Bitiriyor

6 Yıllık Evlilikte Üzen Haber: Umut Oğuz 6 Yıllık Evliliğini Bitiriyor

Boşanma
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.06.2024 - 14:58

Ünlü oyuncu Umut Oğuz ile eşi Sevilay Tilda Oğuz, 6 yıllık evliliklerini noktalama kararı aldığını duyurdu. 

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Umut Oğuz 2018'de Sevilay Tilda Oğuz ile nikâh masasına oturmuştu. Çift, bir yıl sonra da oğulları Dora'yı kucaklarına almıştı.

Umut Oğuz 2018'de Sevilay Tilda Oğuz ile nikâh masasına oturmuştu. Çift, bir yıl sonra da oğulları Dora'yı kucaklarına almıştı.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çiftten kötü haber geldi. Sevilay Tilda Oğuz Instagram hesabından boşanacaklarını duyurdu.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çiftten kötü haber geldi. Sevilay Tilda Oğuz Instagram hesabından boşanacaklarını duyurdu.

Sevilay Tilda Oğuz açıklamasında "Soranlar için; evet boşanıyoruz. Süreç başladı. Davamız görülüyor. Dora'mız var, suyun bulanmasını istemedim. Bu süreçte katılamadığımız davetleriniz ve ötelediğim randevularınız için affola. Hepimiz için güzellikler diliyorum. Her birinizi de sevgiyle kucaklıyorum" ifadelerini kullandı.

Sevilay Tilda Oğuz açıklamasında "Soranlar için; evet boşanıyoruz. Süreç başladı. Davamız görülüyor. Dora'mız var, suyun bulanmasını istemedim. Bu süreçte katılamadığımız davetleriniz ve ötelediğim randevularınız için affola. Hepimiz için güzellikler diliyorum. Her birinizi de sevgiyle kucaklıyorum" ifadelerini kullandı.
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