İYİ Partili Mehmet Aslan'dan Ülkü Ocaklarına Destek: 'Anasının Karnından Doğmadı'
İYİ Partili Mehmet Aslan'dan Ülkü Ocaklarına Destek: 'Anasının Karnından Doğmadı'
Katıldığı bir canlı yayında Ülkü Ocaklarına ilişkin konuşan İYİ Partili Mehmet Aslan, 'Ülkü Ocakları’nı terörist ilan edecek bir cenah anasının karnından doğmadı' dedi.
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Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş sonrası Ülkü Ocaklarına ilişkin iddialar gündeme geldi. İYİ Partili Mehmet Aslan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
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İYİ Partili Mehmet Aslan, TV100 ekranlarında Ülkü Ocakları hakkında değerlendirmede bulundu.
Ülkü Ocaklarına destek veren Mehmet Aslan şu ifadeleri kullandı:
''İYİ Parti Genel Başkanı başdanışmanı sıfatıyla söylüyorum. 'Ülkü Ocakları’nı terörist ilan edecek bir cenah anasının karnından doğmadı. Suyunu içtiğim mensubu olduğum yanından geçtiğim ülkü ocaklarınla da gurur duyuyorum''
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