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İYİ Partili Mehmet Aslan'dan Ülkü Ocaklarına Destek: 'Anasının Karnından Doğmadı'

İYİ Partili Mehmet Aslan'dan Ülkü Ocaklarına Destek: 'Anasının Karnından Doğmadı'

Ülkücü Mehmet Aslan
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.06.2024 - 14:26

Katıldığı bir canlı yayında Ülkü Ocaklarına ilişkin konuşan İYİ Partili Mehmet Aslan, 'Ülkü Ocakları’nı terörist ilan edecek bir cenah anasının karnından doğmadı' dedi.

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Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş sonrası Ülkü Ocaklarına ilişkin iddialar gündeme geldi. İYİ Partili Mehmet Aslan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş sonrası Ülkü Ocaklarına ilişkin iddialar gündeme geldi. İYİ Partili Mehmet Aslan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

İYİ Partili Mehmet Aslan, TV100 ekranlarında Ülkü Ocakları hakkında değerlendirmede bulundu.

İYİ Partili Mehmet Aslan, TV100 ekranlarında Ülkü Ocakları hakkında değerlendirmede bulundu.

Ülkü Ocaklarına destek veren Mehmet Aslan şu ifadeleri kullandı:

Ülkü Ocaklarına destek veren Mehmet Aslan şu ifadeleri kullandı:

''İYİ Parti Genel Başkanı başdanışmanı sıfatıyla söylüyorum. 'Ülkü Ocakları’nı terörist ilan edecek bir cenah anasının karnından doğmadı. Suyunu içtiğim mensubu olduğum yanından geçtiğim ülkü ocaklarınla da gurur duyuyorum''

''İYİ Parti Genel Başkanı başdanışmanı sıfatıyla söylüyorum. 'Ülkü Ocakları’nı terörist ilan edecek bir cenah anasının karnından doğmadı. Suyunu içtiğim mensubu olduğum yanından geçtiğim ülkü ocaklarınla da gurur duyuyorum''
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