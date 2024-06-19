Dünya Arda Güler'i Konuşuyor: Google'da Neler Oldu?

Euro 2024'e 3-1'lik Gürcistan galibiyetiyle başlayan A Milli Takım'ımızın ikinci golünü kaydeden Arda Güler sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Milli Takım'ı üstünlüğe taşıyan Arda, aynı zamanda şampiyona tarihinde çıktığı ilk maçta gol atmayı başaran en genç futbolcu olarak da adını tarihe yazdırdı.