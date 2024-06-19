Dünya Arda Güler'i Konuşuyor: Google'da Neler Oldu?
Dünya Arda Güler'i Konuşuyor: Google'da Neler Oldu?
Euro 2024'e 3-1'lik Gürcistan galibiyetiyle başlayan A Milli Takım'ımızın ikinci golünü kaydeden Arda Güler sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Milli Takım'ı üstünlüğe taşıyan Arda, aynı zamanda şampiyona tarihinde çıktığı ilk maçta gol atmayı başaran en genç futbolcu olarak da adını tarihe yazdırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Google Türkiye'nin paylaştığı verilere göre global çapta “Arda Güler” aramaları maçın oynandığı saatlerde keskin bir yükselişle tavan yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu tarihi gece, tüm dünyada adeta Arda Güler çılgınlığı yaşanmasına da neden oldu.
Son bir yıllık trend tablosuna baktığımızda zirvenin 2-8 Temmuz 2023 tarihinde olduğunu görüyoruz.
Bilindiği üzere Arda Güler, 6 Temmuz'da resmen Real Madrid futbolcusu olmuştu. O haftadan bu yana Google aramalarında en yüksek noktaya dün akşam erişildi.
dünyaca ünlü İspanyol gazeteleri Marca (hatta Marca golü "Arda Güler ve müzelik bir gol" ifadesiyle paylaştı), As, El Pais ve Mundo Deportivo, Güler'in golüne övgüler yağdırırken turnuvayı yakından takip eden İngiliz basını da spot ışıklarını hem maçın atmosferi, temposu ve heyecanına hem de Arda Güler'in performansına çevirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
The Guardian yazarı Sid Lowe müsabakayı şu ana kadar turnuvada izlediği en güzel maç olarak tarif etti. The Athletic'in dünyaca ünlü futbol yazarı, usta kalem James Horncastle da maçtan sonra yayınladığı yazıda Arda Güler'den övgüyle bahsetti.
Arda'nın golüne takım arkadaşları da kayıtsız kalamadı. Mesajların arasında en çok dikkat çeken, Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois'nın attığı “Arda Abi” mesajı oldu!
İşte kimi eğlenceli, tamamı gurur verici o paylaşımlar ve yorumlardan bazıları:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Geleceğin messisi ronaldosu. Allah nazarlardan saklasın
maşallah nazarlar değmesin kem gözlerden uzak
1 sene içerisinde kimsenin hayalini kuramayacağı kadar üst düzey noktaya nasıl gelebildin kardeşim anlat ya da getir koy önümüze gölgesinde serinleyelim