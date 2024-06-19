Gençlerin Türkiye’de Yaşama İsteği Azaldı: Yüzde 43'ü Bıkkın

Artan yoksulluk ve işsizlik herkesin korkulu rüyası haline geldi. Gün geçtikçe alım gücünün düşmesi insanları sosyal hayatlarından uzaklaştırdı. Eskisine oranla standartları düşen ya da isteklerine ulaşamayan insanlar kendilerini evlere kapatarak umutsuzlukla mücadele etmeye başladı. Gençlerin Türkiye’de yaşama isteğini azalırken, ağır geçim koşulları nedeniyle ekonomiden de umutları kesildi. Araştırma şirketi Ipsos’un gerçekleştirdiği ve gençlere odaklanan araştırma, 18-24 yaş aralığındaki yurttaşların, Türkiye geneline göre daha umutsuz ve kötü bir ruh haline sahip olduğuna işaret etti.