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Dikkat! Son 50 Yılın En Sıcak Gecesi: 50 Kişi Yaşamını Yitirdi

Dikkat! Son 50 Yılın En Sıcak Gecesi: 50 Kişi Yaşamını Yitirdi

Hindistan sıcak
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.06.2024 - 13:42

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi’de son 50 yıl en sıcak gecesi yaşandığı açıklanırken, 2 günde 52 kişi aşırı sıcaklar nedeniyle yaşamını yitirdi.

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Hindistan, aşırı sıcaklar ile mücadele ediyor. Ülkenin kuzeyinde etkisini arttıran aşırı sıcaklar nedeniyle can kayıpları yaşandı.

Hindistan, aşırı sıcaklar ile mücadele ediyor. Ülkenin kuzeyinde etkisini arttıran aşırı sıcaklar nedeniyle can kayıpları yaşandı.

Hindistan basını, rekor seviyedeki sıcaklar sonucu başkent Yeni Delhi’de 52 kişinin hayatını kaybettiğini yazdı. Son iki günde hayatını kaybeden 52 kişinin aşırı sıcaklara rağmen açık alanda çalışmak zorunda olan işçiler olduğu aktarıldı.

Hindistan basını, rekor seviyedeki sıcaklar sonucu başkent Yeni Delhi’de 52 kişinin hayatını kaybettiğini yazdı. Son iki günde hayatını kaybeden 52 kişinin aşırı sıcaklara rağmen açık alanda çalışmak zorunda olan işçiler olduğu aktarıldı.

Hindistan’da 1 Mart- 18 Haziran tarihleri arasında aşırı sıcaklar nedeniyle 40 bin güneş çarpması vakası ve en az 110 can kaybı yaşandığı açıklandı.

Hindistan’da 1 Mart- 18 Haziran tarihleri arasında aşırı sıcaklar nedeniyle 40 bin güneş çarpması vakası ve en az 110 can kaybı yaşandığı açıklandı.

Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından hastalara acil müdahale ve hastanelere daha fazla yatak sağlanması talimatı verildiği kaydedildi. Meteoroloji dairesi tarafından yapılan açıklamada ise, Haziran ayı için sıcaklıkların normalin üzerinde seyredeceği kaydedilirken dün Yeni Delhi’de termometrelerin 35,2 dereceyi gösterdiği ve son 50 yıl en sıcak gecesi yaşandığı aktarıldı.

Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından hastalara acil müdahale ve hastanelere daha fazla yatak sağlanması talimatı verildiği kaydedildi. Meteoroloji dairesi tarafından yapılan açıklamada ise, Haziran ayı için sıcaklıkların normalin üzerinde seyredeceği kaydedilirken dün Yeni Delhi’de termometrelerin 35,2 dereceyi gösterdiği ve son 50 yıl en sıcak gecesi yaşandığı aktarıldı.
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emre54

Her yaz aynı istatistik haberi, son 50 yılın en sıcağı, son 20 yılın en sıcak haziran ayı vs vs

gmzebrkts

her sene aynı haberler