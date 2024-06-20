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Aldatıldığını Öğrenen Kadın, Sevgilisini Dövdü: Adamın Üstünü Paramparça Etti

Aldatıldığını Öğrenen Kadın, Sevgilisini Dövdü: Adamın Üstünü Paramparça Etti

Kavga Beyoğlu Aldatma
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.06.2024 - 12:52

Beyoğlu Karaköy'de bir kadın aldatıldığını öğrenince ortalık karıştı. Sevgilisine saldıran kadın, adamın üstünü paramparça etti. Yaşananlar kameralara yansıdı.

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Sokak ortasında yaşanan kavga kameralara yansırken, olanı biteni film izler gibi izleyen vatandaşlardan biri, “sanki başka kadın yok, bu ne ya” diyerek tepki gösterdi.

Sokak ortasında yaşanan kavga kameralara yansırken, olanı biteni film izler gibi izleyen vatandaşlardan biri, “sanki başka kadın yok, bu ne ya” diyerek tepki gösterdi.

Beyoğlu Karaköy’de geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde yaşanan olayda bir kadın, erkek arkadaşının kendisini aldattığını öğrendi.

Beyoğlu Karaköy’de geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde yaşanan olayda bir kadın, erkek arkadaşının kendisini aldattığını öğrendi.

Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmada kendini kaybeden kadın, erkek arkadaşının üstünü ve başını yırtarak parçaladı.

Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmada kendini kaybeden kadın, erkek arkadaşının üstünü ve başını yırtarak parçaladı.

Dakikalarca sokakta kavga eden çift ardından bir sokağa girip gözden kayboldu. Kavga esnasında bir vatandaş, “sanki başka kadın yok, bu ne ya” diyerek tepki gösterdi.

Dakikalarca sokakta kavga eden çift ardından bir sokağa girip gözden kayboldu. Kavga esnasında bir vatandaş, “sanki başka kadın yok, bu ne ya” diyerek tepki gösterdi.

Yaşananlar kameralara yansıdı.

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