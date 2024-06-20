Sosyetik Çiftten Evlilik Beklenirken, Ayrılık Haberi Geldi
Sosyetik Çiftten Evlilik Beklenirken, Ayrılık Haberi Geldi
Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, ünlü sosyetik çift Kerem Kayalar ile Dilhan Karadeniz'den evlilik beklerken, ayrılık haberi geldi. Ünlü sosyetik çift, nişan yüzüklerini attı.
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Ersin Kayalar'ın 2015'te boşandığı İspanyol eşi Carmen'den olan 25 yaşındaki oğlu Kerem Kayalar, beş yıldır flört ettiği, İlhan-Öykü Karadeniz çiftinin 22 yaşındaki kızı Dilhan Karadeniz'e geçen yıl ağustosta evlilik teklif etmişti.
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Genç aşıklar ekim ayında, Karadeniz çiftinin Beykoz'daki evlerinin bahçesinde nişanlanmıştı.
Ailelerinin de çok iyi anlaştığı çiftten düğün tarihi beklenirken ayrılık haberi geldi.
Dilhan Karadeniz, sosyal medya hesabından Kerem Kayalar ile olan bütün fotoğrafları silse de takibi bırakmadı.
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