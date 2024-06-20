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Sosyetik Çiftten Evlilik Beklenirken, Ayrılık Haberi Geldi

Sosyetik Çiftten Evlilik Beklenirken, Ayrılık Haberi Geldi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.06.2024 - 09:35

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, ünlü sosyetik çift Kerem Kayalar ile Dilhan Karadeniz'den evlilik beklerken, ayrılık haberi geldi. Ünlü sosyetik çift, nişan yüzüklerini attı. 

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Ersin Kayalar'ın 2015'te boşandığı İspanyol eşi Carmen'den olan 25 yaşındaki oğlu Kerem Kayalar, beş yıldır flört ettiği, İlhan-Öykü Karadeniz çiftinin 22 yaşındaki kızı Dilhan Karadeniz'e geçen yıl ağustosta evlilik teklif etmişti.

Ersin Kayalar'ın 2015'te boşandığı İspanyol eşi Carmen'den olan 25 yaşındaki oğlu Kerem Kayalar, beş yıldır flört ettiği, İlhan-Öykü Karadeniz çiftinin 22 yaşındaki kızı Dilhan Karadeniz'e geçen yıl ağustosta evlilik teklif etmişti.

Genç aşıklar ekim ayında, Karadeniz çiftinin Beykoz'daki evlerinin bahçesinde nişanlanmıştı.

Genç aşıklar ekim ayında, Karadeniz çiftinin Beykoz'daki evlerinin bahçesinde nişanlanmıştı.

Ailelerinin de çok iyi anlaştığı çiftten düğün tarihi beklenirken ayrılık haberi geldi.

Ailelerinin de çok iyi anlaştığı çiftten düğün tarihi beklenirken ayrılık haberi geldi.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, Kerem ile Dilhan çifti nişan yüzüklerini attı.

Dilhan Karadeniz, sosyal medya hesabından Kerem Kayalar ile olan bütün fotoğrafları silse de takibi bırakmadı.

Dilhan Karadeniz, sosyal medya hesabından Kerem Kayalar ile olan bütün fotoğrafları silse de takibi bırakmadı.
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