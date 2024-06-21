Tatil Bitti! Dönüş Çilesi Başladı: 43 İlin Geçiş Güzergahında Trafik Kilitlendi

Kurban Bayramı tatilinin bitmesiyle beraber eve dönüş çilesi başladı. 'Kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, eve dönen yurttaşların oluşturduğu trafik yoğunluğu devam ediyor. Dönüş nedeniyle Tekirdağ'dan İstanbul yönüne de araç yoğunluğu yaşanıyor.