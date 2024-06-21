Tatil Bitti! Dönüş Çilesi Başladı: 43 İlin Geçiş Güzergahında Trafik Kilitlendi
Tatil Bitti! Dönüş Çilesi Başladı: 43 İlin Geçiş Güzergahında Trafik Kilitlendi
Kurban Bayramı tatilinin bitmesiyle beraber eve dönüş çilesi başladı. 'Kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, eve dönen yurttaşların oluşturduğu trafik yoğunluğu devam ediyor. Dönüş nedeniyle Tekirdağ'dan İstanbul yönüne de araç yoğunluğu yaşanıyor.
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Bayram için şehir dışına gidenler, dönüş yolunda ulaşımda 43 ilin karayolu bağlantı noktası olan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturuyor.
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Özellikle Kırıkkale-Ankara karayolunda yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik polisleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Ayrıca polis ekipleri, Kırıkkale-Ankara karayolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında denetim gerçekleştiriyor. Karayolları ekipleri de trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara karayolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.
Karayolundaki trafik yoğunluğunun hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Kurban Bayramı tatillerini Trakya'nın turistik bölgeleri Saros Körfezi ve Çanakkale tarafında geçiren bazı tatilcilerin, dün başlayan dönüş yolculuğu bugün de sürüyor.
Dönüş yolculuğu nedeniyle Tekirdağ'dan İstanbul yönüne bugün öğleden sonra araç yoğunluğu yaşanmaya başladı. Tekirdağ'ın İstanbul'un Silivri ilçesine sınır Çorlu kavşağı başta olmak üzere Marmaraereğlisi ilçesi ile kent merkezinde zaman zaman araç kuyrukları oluştu.
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Polis ve jandarma ekipleri, trafik akışını sağlamak için yol üzerindeki önemli kavşaklarda önlem aldı. Sürücüler, dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Yetkililer, İstanbul'a dönüş trafiğinin pazar akşamına kadar sürmesini beklediklerini belirtti.
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