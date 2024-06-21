Pakistan'da Kur'an-ı Kerim'e Hakaretle Suçlanan Turisti Yaktılar
Pakistan'da Kur'an-ı Kerim'e Hakaretle Suçlanan Turisti Yaktılar
Pakistan’da bir turist, Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yaptığı gerekçesiyle bir grup tarafından yakılarak öldürüldü.
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Svat Vadisi'ndeki turistik bölgede bir yabancı, Kuran'a yakarak hakaret ettiği suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alındı. Karakola götürülen turist, emniyeti basan öfkeli kalabalık tarafından kaçırıldı ve vahşice öldürüldü.
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Polis kaynakları, dün akşam adamı linç girişiminden kurtardıklarını ancak daha sonra kalabalığın karakolu basıp adamı dövdüğünü anlattı. Daha sonra da adamın üzerine yağ dökülerek diri diri yakıldığı bildirildi.Gerilimi düşürmek için bölgeye güvenlik ekipleri gönderildi.
Nüfusun büyük bölümünü Müslümanların oluşturduğu Pakistan'da İslam'a ve dini değerlere hakaret çok hassas bir konu ve idam cezasına yol açabiliyor. Mayıs ayında Sargodha bölgesinde bir Hıristiyan, Kuran yaktığı gerekçesiyle kalabalık tarafından linç edilmişti. Yine aynı bölgede Şubat 2023’te bir Müslüman kutsal kitaba saygısızlık ettiği gerekçesiyle dövülerek öldürülmüştü.
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