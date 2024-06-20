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Bu Sefer de Mardin'de Görüldü: Sokakta Üstsüz Yürüyen Kadın, Hastaneye Kaldırıldı

Bu Sefer de Mardin'de Görüldü: Sokakta Üstsüz Yürüyen Kadın, Hastaneye Kaldırıldı

Mardin Ağrı
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.06.2024 - 15:23

Ağrı'da üstsüz bir şekilde yürüyen kadın bu sefer de Mardin'de sokakta üstsüz halde yürüdü. ‘Beni siz delirttiniz’ diye bağıran kadın, hastaneye kaldırıldı.

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Mardin'in Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi’nde sabah saatlerinde kimliği öğrenilemeyen kadın, üstsüz halde Kızıltepe Kavşağı'na kadar yürüdü.

Mardin'in Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi’nde sabah saatlerinde kimliği öğrenilemeyen kadın, üstsüz halde Kızıltepe Kavşağı'na kadar yürüdü.

Bu sırada kadının, ‘Beni siz delirttiniz’ diye bağırdığı belirtildi. Kadının üstsüz yürüdüğü anlar, trafikteki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Bu sırada kadının, ‘Beni siz delirttiniz’ diye bağırdığı belirtildi. Kadının üstsüz yürüdüğü anlar, trafikteki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Kadın, gelen polis ekipleri tarafından hastaneye götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kadın, gelen polis ekipleri tarafından hastaneye götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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