Bayram Bitti, İstanbul'da Halk Ekmeğe Yüzde 60 Zam Geldi
Bayram Bitti, İstanbul'da Halk Ekmeğe Yüzde 60 Zam Geldi
Kurban Bayramı bitti hemen zam haberleri geldi. İstanbul Halk Ekmek'te 250 gramlık ekmeğin fiyatı yüzde 60 zamla 5 liradan 8 liraya çıkarıldı.
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İstanbul Halk Ekmek'te 250 gramlık ekmeğe yüzde 60 zam geldi.
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İstanbul’daki Halk Ekmek bayilerinde 250 gramlık ekmek 8 liradan satışa sunuldu.
250 gramlık ekmeğin fiyatı geçen yıl temmuz ayında 3 liradan 5 liraya yükseltilmişti.
İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) mayıs ayı meclis toplantısında alınan kararla, İstanbul’da 200 gram ekmeğin azami fiyatını 10 TL’ye çıkarmıştı.
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