Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Bayram Bitti, İstanbul'da Halk Ekmeğe Yüzde 60 Zam Geldi

Bayram Bitti, İstanbul'da Halk Ekmeğe Yüzde 60 Zam Geldi

Zam Kurban Bayramı ekmek
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.06.2024 - 14:33

Kurban Bayramı bitti hemen zam haberleri geldi. İstanbul Halk Ekmek'te 250 gramlık ekmeğin fiyatı yüzde 60 zamla 5 liradan 8 liraya çıkarıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İstanbul Halk Ekmek'te 250 gramlık ekmeğe yüzde 60 zam geldi.

İstanbul Halk Ekmek'te 250 gramlık ekmeğe yüzde 60 zam geldi.

İstanbul’daki Halk Ekmek bayilerinde 250 gramlık ekmek 8 liradan satışa sunuldu.

İstanbul’daki Halk Ekmek bayilerinde 250 gramlık ekmek 8 liradan satışa sunuldu.

250 gramlık ekmeğin fiyatı geçen yıl temmuz ayında 3 liradan 5 liraya yükseltilmişti.

250 gramlık ekmeğin fiyatı geçen yıl temmuz ayında 3 liradan 5 liraya yükseltilmişti.

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) mayıs ayı meclis toplantısında alınan kararla, İstanbul’da 200 gram ekmeğin azami fiyatını 10 TL’ye çıkarmıştı.

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) mayıs ayı meclis toplantısında alınan kararla, İstanbul’da 200 gram ekmeğin azami fiyatını 10 TL’ye çıkarmıştı.

10 Mayıs Cuma gününden itibaren yürürlüğe giren zammın oranı yüzde 31,25 olmuştu.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın