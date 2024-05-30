Ağrı'da Bir Kadın Sokaklarda Üstsüz Bir Şekilde Gezdi: 'Delirttiniz Lan Beni'

Ağrı'da bir kadının üstsüz bir şekilde yürüdüğü anlar sosyal medyada paylaşıldı. Kadının, kahvehanede oturan adamların yanına giderek 'Hayatımı aldığınıza değdi mi? Delirttiniz lan beni, değdi mi?' dediği duyuldu.
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Ağrı'da bir kadının üstsüz bir şekilde sokakta yürüdüğü anlar sosyal medya hesaplarına paylaşıldı.
Görüntülerde, kadının bir kahvehane önünde durarak 'Hayatımı aldığınıza değdi mi? Delirttiniz lan, değdi mi?' dediği duyuldu. 📹
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