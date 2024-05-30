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Bıçakla Polisin Üzerine Yürüyen Şahıs Bacağından Vurularak Etkisiz Hale Getirildi

Bıçakla Polisin Üzerine Yürüyen Şahıs Bacağından Vurularak Etkisiz Hale Getirildi

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.05.2024 - 10:29

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Antalya'da elindeki bıçaklarla sokaktaki vatandaşların ve polisin üzerine yürüyen bir şahıs, polisin uyarılarına rağmen durmayınca bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilirken, oğlunun vurulduğunu gören anne gözyaşı döktü. 

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 

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Olay, dün saat 20.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Kerim K. (38) tartıştığı annesini eve kilitleyerek 2 bıçakla sokağa çıktı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Kerim K. (38) tartıştığı annesini eve kilitleyerek 2 bıçakla sokağa çıktı.

Sahsı görenler polis ekiplerine haber verdi. Elindeki bıçakla mahallelilerin ve polis ekiplerinin üzerine yürüyen şahıs polis uyarılarına uymayınca bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Sahsı görenler polis ekiplerine haber verdi. Elindeki bıçakla mahallelilerin ve polis ekiplerinin üzerine yürüyen şahıs polis uyarılarına uymayınca bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Tekerlekli sandalye ile olay yerine gelen Kerim K.'nın annesi gözyaşlarına boğuldu. olay anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı; 📹

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