Bıçakla Polisin Üzerine Yürüyen Şahıs Bacağından Vurularak Etkisiz Hale Getirildi

Hataylı Depremzededen 'Oyuncu Uğur Aslan' Yanıtı: 'Bizim Bize Yetmediğimiz Yerde Gelen Ünlülerden'

Millî Savunma Bakanlığı ATAK Taarruz Helikopterleri ile Gerçekleştirilen Tatbikat Görüntülerini Paylaştı

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İsmail Saymaz’dan Gündem Olan Kılıçdaroğlu Açıklaması: "Bu Neden Vefasızlık Olsun, Burası Hayır Kurumu mu?

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