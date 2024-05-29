Millî Savunma Bakanlığı ATAK Taarruz Helikopterleri ile Gerçekleştirilen Tatbikat Görüntülerini Paylaştı

Yine Bir TikTok Videosu Can Aldı: Video İçin 30 Metre Yükseklikten Atlayan Genç Atladığı Sudan Çıkamadı

Bu Üçlü Şaka mı? Doğum Gününde Mabel Matiz ve Edis'le Yarınlar Yokmuşçasına Dans Eden Gülşen Olay Oldu!