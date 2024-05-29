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Millî Savunma Bakanlığı ATAK Taarruz Helikopterleri ile Gerçekleştirilen Tatbikat Görüntülerini Paylaştı

Millî Savunma Bakanlığı ATAK Taarruz Helikopterleri ile Gerçekleştirilen Tatbikat Görüntülerini Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
29.05.2024 - 22:42

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Millî Savunma Bakanlığı, EFES2024 Tatbikatı’ndan görüntüler paylaştı.

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Tatbikatta ATAK taarruz helikopterleri ile atış gerçekleştirildi.

Tatbikatta ATAK taarruz helikopterleri ile atış gerçekleştirildi.

MSB'nin açıklamasına göre; hedefler eş zamanlı ve koordineli olarak ateş altına alındı. Hedefler 20 mm top ve cirit atışları ile imha edildi.

MSB'nin açıklamasına göre; hedefler eş zamanlı ve koordineli olarak ateş altına alındı. Hedefler 20 mm top ve cirit atışları ile imha edildi.

İşte o görüntüler;

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Arwen

Seçim reklamı için yerlive milli diye tanıtılıp, motoru Abd malı ve ihraç etmek için bile Abd’nin izni gereken helikopter mi bu?

Bozkurt

Kesin bir şey oldu yine.