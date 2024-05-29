Millî Savunma Bakanlığı ATAK Taarruz Helikopterleri ile Gerçekleştirilen Tatbikat Görüntülerini Paylaştı

Millî Savunma Bakanlığı, EFES2024 Tatbikatı’ndan görüntüler paylaştı.
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Tatbikatta ATAK taarruz helikopterleri ile atış gerçekleştirildi.
MSB'nin açıklamasına göre; hedefler eş zamanlı ve koordineli olarak ateş altına alındı. Hedefler 20 mm top ve cirit atışları ile imha edildi.
İşte o görüntüler;
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Seçim reklamı için yerlive milli diye tanıtılıp, motoru Abd malı ve ihraç etmek için bile Abd’nin izni gereken helikopter mi bu?
Kesin bir şey oldu yine.