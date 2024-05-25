Dünyanın En Zor Mesleklerinden Biri: Bir İtfaiye Erinin Gözünden Yangının Söndürülme Anı

İtfaiyecilik dünyanın en zor mesleklerinden biri. İtfaiyecilik, cesaret, özveri ve dayanıklılık gerektiren bir iş olduğu kadar, aynı zamanda teknik beceri ve bilgi de gerektirir. İtfaiyeciler, yangınları söndürmek, kazaları önlemek ve acil durumlarda hayat kurtarmak için var güçleriyle çalışırlar.
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Bir itfaiyecinin gözünden kaydedilmiş yangın anları sosyal medyada viral oldu.
Film sahnelerini aratmayan o anlar, mesleğin zorluğunu bir kere daha gözler önüne serdi.
İşte o anlar;
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