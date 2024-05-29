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Yapay Zekanın Kullanımı Giderek Tuhaflaşıyor: Bir Kullanıcı 2 Yapay Zekayı 8 Dakika Boyunca Kavga Ettirdi

Yapay Zekanın Kullanımı Giderek Tuhaflaşıyor: Bir Kullanıcı 2 Yapay Zekayı 8 Dakika Boyunca Kavga Ettirdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
29.05.2024 - 23:17

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Yapay zeka, hızla gelişen bir teknoloji olarak, hayatımızı daha verimli, kolay ve rahat hale getirme potansiyeli taşıyor. Günümüzde, yapay zeka teknolojisi, hayatımızın her alanına hızla nüfuz ediyor. Fakat bu hız kafaları biraz karıştırdı.

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Bir kullanıcı 2 yapay zekayı 8 dakika boyunca kavga ettirdi.

Bir kullanıcı 2 yapay zekayı 8 dakika boyunca kavga ettirdi.

Robot-insan savaşı beklerken, bir insan tarafından robotlar kendi arasında savaştırılınca ortaya ilginç bir video çıktı.

Robot-insan savaşı beklerken, bir insan tarafından robotlar kendi arasında savaştırılınca ortaya ilginç bir video çıktı.

İşte o video;

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