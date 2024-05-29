Yapay Zekanın Kullanımı Giderek Tuhaflaşıyor: Bir Kullanıcı 2 Yapay Zekayı 8 Dakika Boyunca Kavga Ettirdi

Yapay zeka, hızla gelişen bir teknoloji olarak, hayatımızı daha verimli, kolay ve rahat hale getirme potansiyeli taşıyor. Günümüzde, yapay zeka teknolojisi, hayatımızın her alanına hızla nüfuz ediyor. Fakat bu hız kafaları biraz karıştırdı.