Bir Grup Öğretmen Öğrencilerinin Zil Çaldığında Yaptığı Hareketleri Taklit Ederek Tüm Öğrencilerini Güldürdü

Öğretmen ve öğrenci arasındaki ilişki, eğitim sürecinin kalitesini belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Bu bağ, öğrencinin bilgiye ulaşmasını, yeni beceriler kazanmasını ve kişisel gelişimini sağlar. Öğretmenin rolü, öğrencinin potansiyelini ortaya çıkarmak ve onu geleceğe hazırlamaktır. Bu yüzden öğretmen ve öğrenci arasında sıcak ve samimi ama aynı anda sınırları olan bir ilişki olması önemli.
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Bir okulda öğretmenler, öğrencilerin zil çalar çalmaz sınıftan büyük bir hızla çıkışlarını taklit etti.
Bu durumun yanlış olduğunu anlatmak için buldukları bu yöntem öğrencileri hem güldürdü hem de durumu farketmelerini sağladı.
İşte o anlar;
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Çok tatlılar 😂😂
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