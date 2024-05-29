Görüş Bildir
Haberler
Video
Okullardaki Yeni Tehlike: 'Boğaz Sıkma Oyunu' Oynarken Nefessiz Kalan Bir Çocuk Bayılıp Yere Düşünce Yaralandı

Okullardaki Yeni Tehlike: 'Boğaz Sıkma Oyunu' Oynarken Nefessiz Kalan Bir Çocuk Bayılıp Yere Düşünce Yaralandı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
29.05.2024 - 17:44

İçerik Devam Ediyor

Çocukların dünyası merakla dolu. Ancak bu merak, onların çevresindeki tehlikeleri tam anlamıyla algılamalarını engelleyebilir. Çocuklar, çevrelerindeki riskleri ve tehlikeleri yetişkinler kadar iyi anlayamaz. Bu durum, onların güvenliklerini tehdit edebilir ve onları olası zararlara karşı savunmasız bırakabilir. Özellikle sosyal medyada gördükleri videolara duydukları hevesle, olmadık işlere kalkışabiliyorlar.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sarıyer'de bir okulda 'boğaz sıkma' adını verdikleri bir oyunu oynarlarken, boğazı sıkılan çocuk bir anda yere yığıldı.

Sarıyer'de bir okulda 'boğaz sıkma' adını verdikleri bir oyunu oynarlarken, boğazı sıkılan çocuk bir anda yere yığıldı.

Kontrolsüz bir şekilde yere düşen çocuğun elmacık kemiği kırıldı.

Kontrolsüz bir şekilde yere düşen çocuğun elmacık kemiği kırıldı.

Görüntüler, özellikle veliler arasında endişeye sebep oldu.

İşte o anlar;

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın