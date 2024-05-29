Okullardaki Yeni Tehlike: 'Boğaz Sıkma Oyunu' Oynarken Nefessiz Kalan Bir Çocuk Bayılıp Yere Düşünce Yaralandı

Çocukların dünyası merakla dolu. Ancak bu merak, onların çevresindeki tehlikeleri tam anlamıyla algılamalarını engelleyebilir. Çocuklar, çevrelerindeki riskleri ve tehlikeleri yetişkinler kadar iyi anlayamaz. Bu durum, onların güvenliklerini tehdit edebilir ve onları olası zararlara karşı savunmasız bırakabilir. Özellikle sosyal medyada gördükleri videolara duydukları hevesle, olmadık işlere kalkışabiliyorlar.