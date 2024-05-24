Daha Önce Kürdanla Su İçerken Ağzını Parçalayan Çocuk Bu Seferde 100 Litre Suyu Kendi Saç Teliyle İçti

Günümüzde artık, insanların daha fazla izlenme için yaptıkları tuhaflıklara şaşırmayı çoktan bıraktık. Son dönemde çatal, kürdan gibi ürünlerle litrelerce su içmeye çalışan gencin videolarına daha önce denk gelmişsinizdir. Hatta kendisi kürdanla su içerken kendini yaralamıştı.