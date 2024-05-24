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Daha Önce Kürdanla Su İçerken Ağzını Parçalayan Çocuk Bu Seferde 100 Litre Suyu Kendi Saç Teliyle İçti

Daha Önce Kürdanla Su İçerken Ağzını Parçalayan Çocuk Bu Seferde 100 Litre Suyu Kendi Saç Teliyle İçti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
24.05.2024 - 17:47

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Günümüzde artık, insanların daha fazla izlenme için yaptıkları tuhaflıklara şaşırmayı çoktan bıraktık. Son dönemde çatal, kürdan gibi ürünlerle litrelerce su içmeye çalışan gencin videolarına daha önce denk gelmişsinizdir. Hatta kendisi kürdanla su içerken kendini yaralamıştı.

Sizinle burada paylaşmıştık;

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Daha ne yapabilir ki derken aynı genç bu sefer de 100 litre suyu kendi saç teliyle içmeye çalıştı.

Daha ne yapabilir ki derken aynı genç bu sefer de 100 litre suyu kendi saç teliyle içmeye çalıştı.

Tüm suyu 60 saatte içen gencin videosu, sadece izlerken bile nefes kesti.

Tüm suyu 60 saatte içen gencin videosu, sadece izlerken bile nefes kesti.

İşte o video;

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