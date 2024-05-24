Daha Önce Kürdanla Su İçerken Ağzını Parçalayan Çocuk Bu Seferde 100 Litre Suyu Kendi Saç Teliyle İçti

Günümüzde artık, insanların daha fazla izlenme için yaptıkları tuhaflıklara şaşırmayı çoktan bıraktık. Son dönemde çatal, kürdan gibi ürünlerle litrelerce su içmeye çalışan gencin videolarına daha önce denk gelmişsinizdir. Hatta kendisi kürdanla su içerken kendini yaralamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Daha ne yapabilir ki derken aynı genç bu sefer de 100 litre suyu kendi saç teliyle içmeye çalıştı.
Tüm suyu 60 saatte içen gencin videosu, sadece izlerken bile nefes kesti.
İşte o video;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.