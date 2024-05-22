O Anlar da Kameraya Yansıdı: Alkollü Bir Şekilde Araba Kullandığı Anları Kaydeden Gencin Aracı Takla Attı

Alkollü araç kullanmamak en temel trafik kurallarından biri. Hem sürücünün hem de diğer yol kullanıcılarının can güvenliği açısından büyük önem taşır. Fakat bazen insanlar, alkolünde verdiği adrenalinle bu kuralı görmezden gelebiliyor.
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Bir genç, alkollü bir şekilde araç kullandığı anları cep telefonu ile kaydettiği esnada feci bir kaza yaşadı.
Aracın takla atmasıyla neye uğradığını şaşıran gence şans eseri bir şey olmadı.
İşte o kaza;
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