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O Anlar da Kameraya Yansıdı: Alkollü Bir Şekilde Araba Kullandığı Anları Kaydeden Gencin Aracı Takla Attı

O Anlar da Kameraya Yansıdı: Alkollü Bir Şekilde Araba Kullandığı Anları Kaydeden Gencin Aracı Takla Attı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
22.05.2024 - 20:15

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Alkollü araç kullanmamak en temel trafik kurallarından biri. Hem sürücünün hem de diğer yol kullanıcılarının can güvenliği açısından büyük önem taşır. Fakat bazen insanlar, alkolünde verdiği adrenalinle bu kuralı görmezden gelebiliyor.

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Bir genç, alkollü bir şekilde araç kullandığı anları cep telefonu ile kaydettiği esnada feci bir kaza yaşadı.

Bir genç, alkollü bir şekilde araç kullandığı anları cep telefonu ile kaydettiği esnada feci bir kaza yaşadı.

Aracın takla atmasıyla neye uğradığını şaşıran gence şans eseri bir şey olmadı.

Aracın takla atmasıyla neye uğradığını şaşıran gence şans eseri bir şey olmadı.

İşte o kaza;

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