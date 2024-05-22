Görüntüler Kan Dondurdu: Rize'nin Çayeli İlçesi’nde Trafikte Tartışan İki Kişi Birbirlerine Kurşun Yağdırdı

Trafikte yaşanan tartışmalar ne yazık ki sıklıkla karşımıza çıkıyor. Bu tür durumlar, zaman zaman son derece riskli seviyelere gelebiliyor. Hatta öyle ki, bazen bu tür tartışmalar birbirlerinin canına kastetmeye kadar gidebiliyor.
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Rize'nin Çayeli ilçesinde, trafikte tartışan iki kişi birbirlerine kurşun yağdırdı.
Yaşanan tartışmada bir kişi hayatını kaybederken, olay yerinde çekilen görüntüler kan dondurdu.
UYARI: Görüntüler rahatsız edici olabilir!
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