Daha Önce Çatalla İçmişti! Bir Genç 5 Litre Suyu Kürdanla Bitirmeye Çalışırken Dudaklarını Kanattı

Sosyal medyada daha fazla izlenme uğruna yapılan birbirinden ilginç hareketler artık yeni normalimiz. Hatta daha fazla izlenme uğruna hayatlarını tehlikeye atan insanlar bile artık birçoğumuza tuhaf gelmemeye başladı. Her bir videodan sonra 'Daha fazla ne olabilir ki?' demeyi de artık bıraktık.