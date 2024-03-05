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Daha Önce Çatalla İçmişti! Bir Genç 5 Litre Suyu Kürdanla Bitirmeye Çalışırken Dudaklarını Kanattı

Daha Önce Çatalla İçmişti! Bir Genç 5 Litre Suyu Kürdanla Bitirmeye Çalışırken Dudaklarını Kanattı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
05.03.2024 - 16:18 Son Güncelleme: 05.03.2024 - 16:20

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Sosyal medyada daha fazla izlenme uğruna yapılan birbirinden ilginç hareketler artık yeni normalimiz. Hatta daha fazla izlenme uğruna hayatlarını tehlikeye atan insanlar bile artık birçoğumuza tuhaf gelmemeye başladı. Her bir videodan sonra 'Daha fazla ne olabilir ki?' demeyi de artık bıraktık.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@sonn1c.new/vi...

Geçtiğimiz aylarda bir genç 5 litre suyu önce çatalla sonra çubuklarla içmeye çalışmıştı hatırlarsanız;

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Aynı çocuk bu sefer de kürdanla 5 litre suyu bitirmeye çalıştı.

Aynı çocuk bu sefer de kürdanla 5 litre suyu bitirmeye çalıştı.

Bu sefer bir uyku molasına da ihtiyaç duyan gencin video sonunda dudaklarının kanadığı görüldü.

Bu sefer bir uyku molasına da ihtiyaç duyan gencin video sonunda dudaklarının kanadığı görüldü.

İşte o video;

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