Yine Bir TikTok Videosu Can Aldı: Video İçin 30 Metre Yükseklikten Atlayan Genç Atladığı Sudan Çıkamadı

Sosyal medya platformları, artık adeta bir rekabet sahası haline geldi. Her birey, daha fazla görüntülenme elde etmek adına birbirinden çarpıcı ve dikkat çekici deneylere imza atıyor. Bu rekabet ortamı, insanların kendi canlarını tehlikeye atmasını bile normalleştirdi.
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Bir gençi 30 metre yükseklikten suya atladığı anları kaydetmek istedi.
Beton etkisi sebebiyle atladığı sudan geri çıkamayan gencin o anları anbean kameraya yansıdı.
İşte o anlar;
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