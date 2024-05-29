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Yine Bir TikTok Videosu Can Aldı: Video İçin 30 Metre Yükseklikten Atlayan Genç Atladığı Sudan Çıkamadı

Yine Bir TikTok Videosu Can Aldı: Video İçin 30 Metre Yükseklikten Atlayan Genç Atladığı Sudan Çıkamadı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
29.05.2024 - 16:24

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Sosyal medya platformları, artık adeta bir rekabet sahası haline geldi. Her birey, daha fazla görüntülenme elde etmek adına birbirinden çarpıcı ve dikkat çekici deneylere imza atıyor. Bu rekabet ortamı, insanların kendi canlarını tehlikeye atmasını bile normalleştirdi.

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Bir gençi 30 metre yükseklikten suya atladığı anları kaydetmek istedi.

Bir gençi 30 metre yükseklikten suya atladığı anları kaydetmek istedi.

Beton etkisi sebebiyle atladığı sudan geri çıkamayan gencin o anları anbean kameraya yansıdı.

Beton etkisi sebebiyle atladığı sudan geri çıkamayan gencin o anları anbean kameraya yansıdı.

İşte o anlar;

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