Dövme Tutkusu Sınır Tanımıyor: Aynı Anda Birden Çok Dövme Yapabilmek İçin Genel Anestezi Uyguladılar

Dövme yaptırma deneyimi yaşayanlar, bu durumun bir bağımlılık olduğunu çok iyi bilirler. Bu özel sanat formunun benzersiz cazibesi, onu deneyimleyenleri sürekli olarak daha fazlası için çeken bir bağımlılık yaratır. Dövme, vücudunuzun bir parçası haline gelen kalıcı bir sanat eseridir ve bu nedenle ona duyulan ilgi ve tutku da kalıcıdır.