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Dövme Tutkusu Sınır Tanımıyor: Aynı Anda Birden Çok Dövme Yapabilmek İçin Genel Anestezi Uyguladılar

Dövme Tutkusu Sınır Tanımıyor: Aynı Anda Birden Çok Dövme Yapabilmek İçin Genel Anestezi Uyguladılar

Penny
Penny - Onedio Üyesi
26.05.2024 - 23:13

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Dövme yaptırma deneyimi yaşayanlar, bu durumun bir bağımlılık olduğunu çok iyi bilirler. Bu özel sanat formunun benzersiz cazibesi, onu deneyimleyenleri sürekli olarak daha fazlası için çeken bir bağımlılık yaratır. Dövme, vücudunuzun bir parçası haline gelen kalıcı bir sanat eseridir ve bu nedenle ona duyulan ilgi ve tutku da kalıcıdır.

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Sao Paulo'da bir dövmeci aynı anda birden fazla dövme yapabilmek için genel anestezi altında dövme yapmaya başladı.

Sao Paulo'da bir dövmeci aynı anda birden fazla dövme yapabilmek için genel anestezi altında dövme yapmaya başladı.

Bugüne kadar çok sayıda kişiye uygulanan bu yöntemi kimileri mantıklı bulurken kimilerine ise hem tehlikeli hem de gereksiz geldi.

Bugüne kadar çok sayıda kişiye uygulanan bu yöntemi kimileri mantıklı bulurken kimilerine ise hem tehlikeli hem de gereksiz geldi.

İşte o video;

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