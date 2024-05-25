Türk Bir Kadın ABD Ordusu'na Katıldığını Açıklamıştı: O Kadın ABD Ordusu'ndaki Tuhaf Kuralları Paylaştı

Geçtiğimiz günlerde bir Türk kadın, ABD Ordusu'na katıldığını açıklamış, buna nasıl karar verdiğini ve hangi aşamalardan geçtiğini anlattığı bir video paylaşmıştı.
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O kadın şimdi de ABD Ordusu'naki ilginç kuralları paylaştı.
Üniforma üzerinizdeyken telefonla konuşmanız gerekirse yürümenin yasak olmasından, yine üniforma üzerinizdeyken şemsiye taşınamamasına kadar birbirinden ilginç kuralları duyanlar, bu kuralların mantığını anlamaya çalıştı.
İşte o kurallar;
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