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Türk Bir Kadın ABD Ordusu'na Katıldığını Açıklamıştı: O Kadın ABD Ordusu'ndaki Tuhaf Kuralları Paylaştı

Türk Bir Kadın ABD Ordusu'na Katıldığını Açıklamıştı: O Kadın ABD Ordusu'ndaki Tuhaf Kuralları Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
26.05.2024 - 00:13

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Geçtiğimiz günlerde bir Türk kadın, ABD Ordusu'na katıldığını açıklamış, buna nasıl karar verdiğini ve hangi aşamalardan geçtiğini anlattığı bir video paylaşmıştı.

Sizinle burada paylaşmıştık;

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O kadın şimdi de ABD Ordusu'naki ilginç kuralları paylaştı.

O kadın şimdi de ABD Ordusu'naki ilginç kuralları paylaştı.

Üniforma üzerinizdeyken telefonla konuşmanız gerekirse yürümenin yasak olmasından, yine üniforma üzerinizdeyken şemsiye taşınamamasına kadar birbirinden ilginç kuralları duyanlar, bu kuralların mantığını anlamaya çalıştı.

Üniforma üzerinizdeyken telefonla konuşmanız gerekirse yürümenin yasak olmasından, yine üniforma üzerinizdeyken şemsiye taşınamamasına kadar birbirinden ilginç kuralları duyanlar, bu kuralların mantığını anlamaya çalıştı.

İşte o kurallar;

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